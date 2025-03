Eurobond per spese difesa, Germania fa muro

(Teleborsa) - Sulle spese militari dei paesi della Uecome commissione europea "è di attivare le clausole nazionali di sospensione" del Patto di stabilità e di crescita "per un periodo di tempo limitato, quattro anni, per spendere di più in difesa fino a 1,5 punti percentuali dLo ha spiegato il commissario europeo all'economia, il lettonegiungendo all'Eurogruppo."Questa è la flessibilità che le regole attuali prevedonoha aggiunto.Intanto, la Germania sembra chiudere la porta agli eurobond e ancor più nello specificodegli stati per aumentare le loro spese in armamenti e difesa: è questa infatti posizione illustrata dal ministro delle finanze tedesco,al suo arrivo all'Eurogruppo.Nelle scorse ore, la presidente von der Leyen ha preso spunto dal simbolico traguardo dei 100 giorni dall'insediamento - che cade in realtà domani - per stilare un mini-bilancio del lavoro svolto sinora ("abbiamo mantenuto la rotta") e anticipare qualche misura nuova in arrivo."Nulla è escluso, fuori dal tavolo, per quanto riguarda la difesa" nemmeno il ricorso "ai sussidi" oltre che ai prestiti, sulla falsa riga del Recovery, ha detto rispondendo ad una domanda se la Commissione sia disponibile ad esplorare l'ipotesi di sussidi invece di prestiti sottolineando che "ora però la priorità è concretizzare le proposte del piano ReArm, che già è abbastanza, possiamo esplorare idee degli Stati membri in seguito".