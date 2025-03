Safilo e Special Olympics rinnovano la partnership fino al 2027

Safilo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, e, Special, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva, hannoQuesto accordo, si legge in una nota, testimonia l'che viene portato avanti a livello globale da oltre 22 anni - e che continuerà ancora. Nel corso di questo periodo, gli atleti Special Olympics in tutto il mondo hanno ricevuto montature da vista e occhiali da sole attraverso il programma Special Olympics Lions Clubs International Foundation Opening Eyes."In Safilo crediamo che la salute degli occhi non debba essere un privilegio, ma un diritto fondamentale. Per oltre 20 anni, la nostra partnership con Special Olympics ci ha permesso non solo di offrire occhiali e attrezzature, ma anche di contribuire a donare dignità, fiducia in sé stessi e opportunità a migliaia di atleti in tutto il mondo - ha dichiarato l'- Il rinnovo di questo accordo testimonia il nostro impegno in favore dell'inclusione, dell'accessibilità e della salute degli occhi, affinché ogni atleta possa ricevere le cure della vista necessarie per eccellere sia nello sport che nella vita di tutti i giorni".