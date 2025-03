Italian Geothermal Forum: geotermia “chiave di svolta”, serve strategia e alleanza industriale

(Teleborsa) - "Sviluppare lapermetterebbe di raggiungere più facilmente gli obiettivi di: se anche solo valorizzassimo il 2% del potenziale presente in tutto il territorio italiano nei primi 5 km di profondità, la geotermia potrebbe contribuire al 10% della produzione elettrica prevista al 2050. La geotermia insomma può rappresentare lama anche allo sviluppo complessivo del Paese e a una riduzione delle bollette per famiglie e imprese".Si è aperta con queste parole del, l'"", l’evento di In Fieri e organizzato da Mirumir, dedicato alla promozione del dibattito sullo stato e sulle prospettive del settore geotermico, in programma oggi e domani presso il Centro Congressi "Auditorium della Tecnica" di Roma.La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Unione Geotermica Italiana (UGI), l'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU), il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Rete Geotermica e l'Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pump (ANIGHP) - sezione di ANIPA - con la partecipazione di numerosi importanti Sponsor."Ci aspettiamo molto da queste due giornate. È stato un lavoro lungo, iniziato due anni e mezzo fa. Mettere insieme tante anime non è mai una cosa semplice, ma devo dire che ce l’abbiamo fatta:. Si può fare geotermia praticamente ovunque", ha dichiaratoAl centro del dibattito, in particolare, la necessità di una strategia e di una alleanza industriale, con piani chiari a livello europeo e nazionale per supportare lo sviluppo della geotermia, e di una semplificazione dei permessi. Inoltre, è stata sottolineata la necessità di attrarre capitali privati, garantire contratti a lungo termine e mitigare i rischi finanziari.Infine, per raggiungere gli obiettivi di sicurezza energetica e neutralità climatica al 2050, è fondamentale che l’Italia integri i contributi di tutte le tecnologie pulite disponibili, promuovendo lo sviluppo e l’impiego della fonte geotermica: costante, continua, pulita, disponibile ovunque e a minimo impatto ambientale."C’è bisogno di avere una strategia a livello europeo per sviluppare la geotermia. Abbiamo in Europa già. Possiamo triplicare questa capacità nei prossimi anni. Per questo abbiamo bisogno di avere degli obiettivi ma anche un quadro che permetta di raggiungere questi obiettivi: semplificazione della legislazione, avere un miglior quadro finanziario e anche una capacità industriale che permetta di creare posti di lavoro per tutti", ha commentato a margine del suo interventoDurante il Forum è stato evidenziato cheper la tecnologia tradizionale. Il nostro Paese è tra i leader europei con una potenza nominale superiore a 900 MegaWatt e una produzione elettrica annua di circa 6,1 TeraWattora all'anno (3% circa fabbisogno energetico nazionale).L’evento proseguirà anche nella giornata di domani: è previsto il contributo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che darà via alla seconda giornata. Tra gli interventi anche quelli del Direttore Generale ENEA, Giorgio Graditi, e del Presidente GSE, Paolo Arrigoni, sui piani di sviluppo del settore e sugli incentivi a disposizione.Continueranno i dibattiti con sessioni plenarie sugli scenari di politica energetica e di mercato, e con sessioni tecniche parallele dedicate alla produzione geotermoelettrica, al teleriscaldamento, alle pompe di calore, al geoscambio, alle CER termiche e ai minerali strategici dalle brine geotermiche.