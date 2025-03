Geotermia, Fri-El Geo: entusiasmo per l'annuncio del MASE sulla consultazione del Decreto FER-T

(Teleborsa) - In occasione del, società del Gruppo Fri-El Green Power attiva nello sviluppo di impianti geotermici, esprime grande soddisfazione per la pubblicazione della consultazione pubblica del Decreto Ministeriale FER-T, che disciplinerà gli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica daattraverso procedure di accesso competitive., afferma: "Bene che nelle misure annunciate siano stati inclusi gli incentivi alla produzione di energia termica riconoscendo quindi il ruolo cruciale della fonte geotermica per la decarbonizzazione. Ci aspettiamo al più presto la, della cui importanza hanno parlato sia il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sia il presidente del GSE Paolo Arrigoni".Continua Ferrara, "La geotermia è una risorsa rinnovabile continua, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come Fri-El Geo, siamo pronti a contribuire attivamente a questa fase di rilancio del settore, con progetti che mirano a utilizzare il calore proveniente da fonti geotermiche del sottosuolo per la distribuzione in centri abitati e zone industriali sul territorio nazionale. Abbiamo in pipeline, con un investimento previsto di circa 3 miliardi di euro nei prossimi 10 anni con un potenziale praticamente inesauribile.""L'Italia – conclude Ferrara - non può più aspettare di utilizzare la geotermia come fonte di energia a livello nazionale. Confidiamo che le misure annunciate oggi si traducano rapidamente in, permettendo al nostro Paese di sfruttare appieno il potenziale di questa risorsa strategica per il nostro futuro".