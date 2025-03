Safilo in denaro, mercato premia la trimestrale

Safilo

(Teleborsa) - Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1% all'indomani della pubblicazione dei risultati 2024 Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2024 con un utile netto adjusted pari a 34,2 milioni di euro, più che raddoppiando il risultato del 2023, principalmente per l’effetto delle valutazioni della passività per opzioni sulle quote di minoranza.Gli esperti di Intesa Sanpaolo confermano il giudizio sul titolo "hold" e target price a 1,25 euro rispetto ai 0,905 euro delle attuali quotazioni.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,884 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,958. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,859.