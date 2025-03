Biesse: nel 2024 in leggero calo i ricavi, crescono gli utili

Biesse

(Teleborsa) - Il gruppo, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, nel 2024 ha registratoconsolidati pari a 754,7 milioni di euro (-3,9% rispetto al 2023). Salgono l'a 58,9 milioni di euro (+9,8%),a 18,7 milioni di euro (+5,1%) e l'a 14,9 milioni di euro (+3,1%). L'ammonta a 3,8 milioni di euro con un eps di 0,14 euro.Ildi gruppo al 31 dicembre 2024 risulta pari a 263,4 milioni di euro.Il gruppo ha fatto sapere che, alla luce dei risultati economico-finanziari conseguiti e, in particolare, dell’utile netto, sarà sottoposto all’assemblea il pagamento di unlordo pari a 0,04 euro per azione, a valere interamente sull’utile dell’esercizio per circa 1,09 milioni di euro, "in coerenza con la prassi che il gruppo Biesse adotta e che prevede la distribuzione di circa il 30% dell’utile netto".