Chiusura debole per i listini europei, a Milano strappano DiaSorin e Saipem

(Teleborsa) -, all'inizio di una settimana corta e dal clima già festivo. I leggeri cali odierni seguono comunque delle performance positive nell'ottava precedente, dopo che un rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti ha rafforzato le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed, mentre la BCE ha mantenuto invariati i tassi e ha migliorato le stime sull'economia della zona euro. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che i prezzi alla produzione dell'industria italiana sono tornati ad aumentare a novembre dopo la flessione del mese precedente, trainati principalmente dai prezzi della componente energetica.A Piazza Affari, dopo che si è aggiudicata, in partnership con Offshore Oil Engineering, un contratto EPCI da QatarEnergy del valore di circa 3,1 miliardi di dollari per la sola Saipem e di circa 4 miliardi di dollari in totale;, dopo che il CdA ha deliberato di sottoporre all'assemblea l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sino a un esborso complessivo di massimi 250 milioni di euro;, dopo che il CdA ha deliberato la conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, oltre che la comunicazione che la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza a suo favore in una controversia ventennale sulle concessioni, confermando che il gruppo ha diritto a poco più di 1 miliardo di euro.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,22%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,14%.Lieve peggioramento dello, che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,56%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,02%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,37%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,32%, chiudendo a 47.301 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,64%).di Milano, troviamo(+4,66%),(+4,33%),(+2,55%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,63%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,40%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.Tra i(+4,25%),(+3,64%),(+2,98%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,52%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.