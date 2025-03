MIR 2025: innovazione, musica e lavoro digitale al centro della scena

(Teleborsa) - MIR –- si conferma un punto di riferimento per il s, trasformandosi in un vero e proprio osservatorio privilegiato sui grandi eventi musicali. Al quartiere fieristicooggi, lunedì 24 marzo, si sono susseguiticome il concerto di Vasco Rossi a San Siro nel 2024., regista e show director, insieme a, art director, e, notch designer, ha svelato i segreti della produzione di uno show complesso, caratterizzato da riprese in 4K con inquadrature simultanee gestite in tempo reale con il supporto dell’intelligenza artificiale. Con uno schermo di 1.280 metri quadrati, lo spettacolo ha rappresentato un’evoluzione nel mondo dei concerti live. "Uno show unico, nel quale sono state impiegate metodologie nuove per un concerto - ha sottolineato Pepsy Romanoff - che hanno permesso di sperimentare tecniche che da oggi in poi potranno essere utilizzate in altri eventi".Sempre questa mattina,, founder di Ombra Design, ha condotto un incontro che è stato utile a delineare il processo creativo attraverso il quale si realizza un grande evento: dai processi ideativi che richiedono anche un grosso lavoro di renderizzazione, alla scelta di luci, laser, palco e visual, fino al coordinamento dei dipartimenti implicati attraverso software. Afferma Lorenzo De Pascalis: "Utilizziamo l’intelligenza artificiale per creare elementi inziali, ma all’atto pratico preferiamo ancora il lavoro umano".Il percorso nei grandi show continua questo pomeriggio con una masterclass sulla produzione audio del tour di Laura Pausini tenuto da, tecnico del suono, nel quale sarà affrontata e descritta la complessità di un tour mondiale tra progettazione, realizzazione e logistica. Infine, nel contesto dello Show Design, Pepsy Romanoff si racconta nel processo creativo che compie tra musica e immagini per creare i suoi iconici lavori.I SEGRETI PER TRASFORMARE LA PASSIONE DIGITAL IN UN LAVOROQuesta mattina, durante l’incontro condal titolo "Content Creator Music Lab", a MIR – Multimedia Integration Expo sono state esplorate le. Doria, con la sua esperienza da dj e youtuber, e Griffante, noto content creator nel mondo clubbing, hanno condiviso col loro pubblico consigli pratici su come emergere nel panorama digitale. La conoscenza del target è essenziale: senza conoscere il pubblico è difficile creare contenuti efficaci. Il focus è stato spostato poi sull’importanza di analizzare le unicità dei competitor. Il cuore della discussione si è concentrato sulla regola delle 3 "i", con ogni contenuto che deve intrattenere, informare e ispirare. Tra aneddoti e consigli, il messaggio è stato chiaro: con costanza, strategia e un’identità ben definita, i social possono diventare molto più di una semplice vetrina, possono trasformarsi in un vero lavoro. E il confronto non finisce qui. Infatti, questo pomeriggio, alla fiera di Rimini è in programma l’evento "Ma quale TV e TV? Da spettatori a scrollatori: l’intrattenimento oggi" che rende protagonista a MIR il piccolo schermo. Non solo quello dei televisori tradizionali, ma di tutti i dispositivi di fruizione digitale, social e mobile. Si scopriranno come questi cambiamenti influenzino non solo dove guardiamo i contenuti, ma anche come li viviamo e cosa ci aspettiamo dalle nuove forme di intrattenimento.L’EVOLUZIONE DEGLI SPAZI AZIENDALI NELL'ERA DEL LAVORO 4.0Gli ambienti corporate stanno registrando una rapida evoluzione, modificandosi in spazi dinamici che integrano tecnologia e creatività per offrire esperienze innovative e coinvolgenti. Showroom, sale formative e aree comuni si configurano come vetrine di innovazione che promuovono il dialogo tra stakeholder con diverse competenze e background. Tale evoluzione, come spiegato al MIR di Rimini in occasione dell’appuntamento di questo pomeriggio "Lavoro 4.0: il futuro degli uffici tra videoconferenza, smart building e intelligenza artificiale", si inserisce nel contesto della, dove la presenza fisica si integra con il lavoro da remoto. Spazi ibridi, flessibili e intelligenti quindi, progettati per garantire continuità operativa e benessere del personale. Smart building e tecnologie avanzate ottimizzano consumi, comfort e sicurezza, mentre soluzioni di intelligenza artificiale e sistemi di videoconferenza facilitano una collaborazione sempre più immediata e inclusiva. Gli spazi aziendali trascendono la funzione di rappresentanza o operatività, divenendo ecosistemi dinamici capaci della partecipazione di tutti, in un'ottica di ampia inclusione.