doValue, accordo con Banca di Grecia per cartolarizzazione da 0,7 miliardi di euro di GBV

doValue

(Teleborsa) -, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto, ha annunciato che attraverso la sua controllata, ha firmato un accordo conin relazione alla nomina in qualità didi un portafoglio da cartolarizzare per cui NBG ha sottoscritto un accordo con fondi gestiti da Bracebridge, per la vendita di 95% delle note mezzanine e junior.Lacoinvolge un portafoglio greco costituito per la maggior parte da crediti in sofferenza (NPL) garantiti, per un(GBV) die claim totali per 1,4 miliardi ("Progetto Frontier III") per il quale doValue agirà come unico ed esclusivo servicer. doValue Greece RES fornirà ancheper l'intero perimetro del portafoglio, diversificando ulteriormente il profilo dei ricavi di doValue in ambito non-NPL.L'accordo è subordinato al completamento deldi tale portafoglio da parte di NBG nell'ambito dell'(HAPS), che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025Il gruppo raggiunge, superando l'obiettivo di 6 miliardi per i nuovi mandati e raggiungendo oltre il 75% dell'obiettivo di GBV totale da nuovo business per l'intero 2025, come delineato nel piano industriale 2024-2026.