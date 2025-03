Fisco, UPB: "Per ridurre il magazzino crediti è necessaria una riforma organica"

(Teleborsa) - "Gli interventi degli ultimi anni, in parte riproposti con il DDL in esame, non hanno contribuito in maniera rilevante allo smaltimento dei crediti da riscuotere. Nel 2022, ultimo anno per cui sono disponibili i dati dell'OCSE sul funzionamento delle Amministrazioni finanziarie, l'Italia risultava il paese che dopo la Grecia registrava il valore più elevato dell'incidenza dello stock dei debiti non riscossi a fine anno sul totale delle entrate (181 per cento) e quello con il più basso rapporto tra debiti non riscossi esigibili e il totale dei debiti non riscossi (circa il 5 per cento). Si tratta di risultati che dipendono anche dal diverso approccio, più o meno sistematico, seguito nei singoli paesi in relazione al discarico dei crediti pregressi ritenuti non più esigibili". I numerosi interventi normativi degli ultimi due decenni – ha sottolineato la– non hanno inciso in maniera significativa sulle inefficienze che caratterizzano la riscossione coattiva, con ricadute su dimensione e qualità del magazzino dei crediti affidati alla riscossione, oltre che sulle entrate delle Amministrazioni pubbliche. Inoltre, De Bonis ha affermato checontribuiscono ad alimentare nei contribuenti aspettative di future agevolazioni e condoni, conper adeguamento spontaneo, sulla riscossione ordinaria e su quella coattiva ordinaria e, in generale, sul livello di tax compliance. Inoltre, non vanno trascurati gli effetti che questi interventi hanno sull'equità complessiva del sistema fiscale. Queste misure dovrebbero pertanto essere affiancate da un miglioramento dell'efficienza sia dei meccanismi di riscossione coattiva sia di stimolo all'adeguamento spontaneo in sede di versamento dei tributi.A fine novembre 2024 ilha raggiunto oltre 1.865 miliardi, con un incremento del 36,5 per cento rispetto alla fine del 2019, mentre(appena il 9,5 per cento del totale), a dimostrazione di una limitata efficacia dell'azione di riscossione coattiva. Si tratta prevalentemente di singoli debiti di importo inferiore a mille euro e riguardanti principalmente le persone fisiche.: l'elevato numero di singoli crediti di modesto importo affidati annualmente; le lunghe tempistiche degli adempimenti richiesti all'AdER per ogni credito; la mancanza di un meccanismo di discarico automatico dei crediti inesigibili; la complessa procedura di accertamento dell'inesigibilità del credito affidato; il progressivo restringimento del perimetro di azione per il recupero coattivo; una gestione non sempre efficiente del sistema di riscossione, sia spontanea che coattiva.Il, ovvero al netto delle somme riscosse (178 miliardi) e di quelle oggetto di sgravio e annullamento (419,5 miliardi), ammonta a 1.267,6 miliardi (+32,8 per cento rispetto al 2019). Di questi,stima il magazzino residuo lordo (ovvero le cartelle con un più elevato grado di esigibilità) in soli 100,8 miliardi, il 55,4 per cento del carico totale affidato e l'8 per cento di quello residuo contabile. Si tratta di 291 milioni di singoli crediti contenuti in circa 175 milioni di cartelle, avvisi di addebito o di accertamento esecutivo.A tutto marzo 2024,hanno complessivamente ridotto il magazzino dei ruoli di circa 112 miliardi, di cui 30 miliardi per effetto delle prime (31,6 miliardi a tutto novembre 2024) e oltre 82 miliardi delle seconde. Rimane rilevante il ritmo di accumulazione annuale di nuovi crediti.Per una riduzione consistente del magazzino dei crediti – sottolinea l'UPB – èche preveda, tra le altre cose, oltre alla cancellazione automatica dei crediti divenuti inesigibili già introdotta dal D.Lgs. 110/2024, attuativo della legge delega della riforma fiscale, un ulteriore potenziamento ed efficientamento del meccanismo di riconoscimento dell'inesigibilità del credito affidato. Ciò permetterebbe all'agente di riscossione di concentrarsi sulle cartelle sulle quali è più alta la probabilità di incasso. Andrebbe inoltre consentito all'Agenzia delle entrate di utilizzare al meglio il potenziale informativo a disposizione, garantendo l'interoperabilità delle banche dati, sia per una maggiore e tempestiva conoscenza delle caratteristiche dei singoli crediti e dei soggetti a cui si riferiscono, sia per una più efficace individuazione e analisi del rischio non solo di evasione ma anche di mancato pagamento.emerge – evidenzia l'UPB – un possibile conflitto tra l'introduzione di una nuova misura di definizione agevolata e il previsto discarico di tutto o parte del magazzino crediti entro la fine del 2031 sulla base di proposte della Commissione appositamente istituita dal decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale. Inoltre, la possibilità concessa agli Enti locali di introdurre forme di definizione agevolata andrebbe più opportunamente collocata nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale in materia di tributi locali.