Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:04
24.942 -1,53%
Dow Jones 18:04
49.296 -0,38%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Mercati europei positivi. A Milano brilla Stellantis

(Teleborsa) - Chiudono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia e sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, mentre il mercato USA segna un andamento in rosso, nonostante i risultati trimestrali migliori del previsto di Nvidia. Tra gli investitori serpeggiano ancora i timori sull’eccessiva spesa per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tech.

Poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,22%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,30%.

Tra gli indici di Eurolandia performance modesta per Francoforte che mostra un moderato rialzo dello 0,45%; ben impostata Londra che mostra un incremento dell'1,18%. Tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.881 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+4,43%), Stellantis (+4,24%), Amplifon (+3,36%) e ENI (+2,50%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia, che ha archiviato la seduta a -4,33%.

Si concentrano le vendite su Buzzi, che soffre un calo del 2,03%.

Vendite su DiaSorin, che registra un ribasso dell'1,72%.

Seduta negativa per Brunello Cucinelli, che mostra una perdita dell'1,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+6,23%), NewPrinces (+5,49%), Reply (+4,26%) e Moltiply Group (+4,01%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe, che ha chiuso a -2,78%.

Sotto pressione Safilo, che accusa un calo dell'1,51%.

Piccola perdita per Danieli, che scambia con un -1,45%.
