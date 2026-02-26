Mercati europei positivi. A Milano brilla Stellantis

Nvidia

(Teleborsa) -e sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, mentre il mercato USA segna un andamento in rosso, nonostante i risultati trimestrali migliori del previsto di. Tra gli investitori serpeggiano ancora i timori sull’eccessiva spesa per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tech.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,22%.Invariato lo, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,30%.performance modesta perche mostra un moderato rialzo dello 0,45%; ben impostatache mostra un incremento dell'1,18%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.881 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,43%),(+4,24%),(+3,36%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Tra i(+6,23%),(+5,49%),(+4,26%) e(+4,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,45%.