Mercati europei positivi. A Milano brilla Stellantis

(Teleborsa) - Chiudono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
e sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, mentre il mercato USA segna un andamento in rosso, nonostante i risultati trimestrali migliori del previsto di Nvidia
. Tra gli investitori serpeggiano ancora i timori sull’eccessiva spesa per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tech.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,22%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,30%. Tra gli indici di Eurolandia
performance modesta per Francoforte
che mostra un moderato rialzo dello 0,45%; ben impostata Londra
che mostra un incremento dell'1,18%. Tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 49.881 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+4,43%), Stellantis
(+4,24%), Amplifon
(+3,36%) e ENI
(+2,50%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia
, che ha archiviato la seduta a -4,33%.
Si concentrano le vendite su Buzzi
, che soffre un calo del 2,03%.
Vendite su DiaSorin
, che registra un ribasso dell'1,72%.
Seduta negativa per Brunello Cucinelli
, che mostra una perdita dell'1,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, BFF Bank
(+6,23%), NewPrinces
(+5,49%), Reply
(+4,26%) e Moltiply Group
(+4,01%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Technoprobe
, che ha chiuso a -2,78%.
Sotto pressione Safilo
, che accusa un calo dell'1,51%.
Piccola perdita per Danieli
, che scambia con un -1,45%.