Le piazze europee si confermano negative, Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso
, assieme agli altri Eurolistini, confermando l'impostazione negativa dell'avvio. Resta alta la tensione in Medio Oriente la cui escalation ha portato le quotazioni di petrolio a volar oltre 100 dollari al barile, dopo gli attacchi agli impianti petroliferi dell'area del Golfo. Gli investitori sono sempre più convinti che il conflitto durerà più a lungo del previsto a seguito della nomina del figlio di Khamenei come guida suprema dell'Iran.
Sul mercato valutario, stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. Perde terreno l'oro
, che scambia a 5.096,7 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,44%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 12,68%.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +80 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,68%. Tra le principali Borse europee
tonfo di Francoforte
, che mostra una caduta dell'1,52%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dell'1,20%, e lettera su Parigi
, che registra un importante calo dell'1,92%.A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,42%) e si attesta su 43.525 punti: il principale indice della Borsa di Milano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 45.980 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, incandescente Leonardo
, che vanta un incisivo incremento del 4,57%.
In primo piano Nexi
, che mostra un forte aumento del 3,88%.
Ben impostata Saipem
, che mostra un incremento del 2,04%.
Bilancio positivo per DiaSorin
, che vanta un progresso dello 0,64%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -4,58%.
Soffre Azimut
, che evidenzia una perdita del 3,31%.
Preda dei venditori Stellantis
, con un decremento del 3,08%.
Si concentrano le vendite su Hera
, che soffre un calo del 2,80%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Alerion Clean Power
(+5,91%), WIIT
(+2,67%), Avio
(+1,37%) e Pharmanutra
(+1,32%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo
, che continua la seduta con -3,96%.
Scende Danieli
, con un ribasso del 3,95%.