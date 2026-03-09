Milano 13:20
43.674 -1,08%
Nasdaq 6-mar
24.643 0,00%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 13:20
10.177 -1,04%
Francoforte 13:20
23.266 -1,38%

Le piazze europee si confermano negative, Piazza Affari inclusa

Prezzi del petrolio in volata oltre 100 dollari al barile

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in ribasso, assieme agli altri Eurolistini, confermando l'impostazione negativa dell'avvio. Resta alta la tensione in Medio Oriente la cui escalation ha portato le quotazioni di petrolio a volar oltre 100 dollari al barile, dopo gli attacchi agli impianti petroliferi dell'area del Golfo. Gli investitori sono sempre più convinti che il conflitto durerà più a lungo del previsto a seguito della nomina del figlio di Khamenei come guida suprema dell'Iran.

Sul mercato valutario, stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. Perde terreno l'oro, che scambia a 5.096,7 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,44%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 12,68%.

Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +80 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,68%.

Tra le principali Borse europee tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell'1,52%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell'1,20%, e lettera su Parigi, che registra un importante calo dell'1,92%.A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,42%) e si attesta su 43.525 punti: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 45.980 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 4,57%.

In primo piano Nexi, che mostra un forte aumento del 3,88%.

Ben impostata Saipem, che mostra un incremento del 2,04%.

Bilancio positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dello 0,64%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -4,58%.

Soffre Azimut, che evidenzia una perdita del 3,31%.

Preda dei venditori Stellantis, con un decremento del 3,08%.

Si concentrano le vendite su Hera, che soffre un calo del 2,80%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+5,91%), WIIT (+2,67%), Avio (+1,37%) e Pharmanutra (+1,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo, che continua la seduta con -3,96%.

Scende Danieli, con un ribasso del 3,95%.
