Le piazze europee si confermano negative, Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, confermando l'impostazione negativa dell'avvio. Resta alta la tensione in Medio Oriente la cui escalation ha portato le quotazioni di petrolio a volar oltre 100 dollari al barile, dopo gli attacchi agli impianti petroliferi dell'area del Golfo. Gli investitori sono sempre più convinti che il conflitto durerà più a lungo del previsto a seguito della nomina del figlio di Khamenei come guida suprema dell'Iran.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. Perde terreno l', che scambia a 5.096,7 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,44%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 12,68%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +80 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,68%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,52%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%, e lettera su, che registra un importante calo dell'1,92%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,42%) e si attesta su 43.525 punti: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 45.980 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,57%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,88%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,04%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,58%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,31%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,80%.Tra i(+5,91%),(+2,67%),(+1,37%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,96%.Scende, con un ribasso del 3,95%.