Dazi, Trump spavaldo ma è arrivata la risposta Ue: si lavora anche a misure su Big Tech

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che i Paesi colpiti dai"ci stanno chiamando per baciarmi il culo". Durante la cena dela Washington, il presidente ha rivendicato la sua linea dura in politica commerciale, prendendo in giro anche quei repubblicani che negli ultimi giorni hanno espresso dubbi sulle azioni intraprese dalla Casa Bianca. "Muoiono dalla voglia" di fare un accordo, ha aggiunto facendo riferimento alle trattative avviate con alcuni Paesi"Questo è un ottimo momento per trasferire le vostre aziende negli Stati Uniti come Apple e molte altre stanno facendo.. Non aspettate, fatelo ora", ha scritto questa mattina lo stesso Trump sul suo social Truth.Laha varato laai dazi del 25% e del 10% sulle importazioni di alcuni prodotti in acciaio e alluminio negli Usa dall'Ue annunciati da Donald Trump. Colpite in particolare motociclette, imbarcazioni, soia e mandorle ed entreranno in vigore a scaglioni, un primo gruppo il 15 aprile prossimo, un altro il 16 maggio e un terzo il primo dicembre. Gli Stati membri dell'UE hanno infatti votato a favore della proposta della Commissione europea sull'introduzioni di contromisure commerciali contro gli Stati Uniti. L'unica ad aver votato contro è l'"L'UE considera leingiustificate e dannose, causandoa entrambe le parti, così come all'economia globale. L'UE ha dichiarato la sua chiara preferenza per trovare risultati negoziati con gli Stati Uniti, che sarebbero equilibrati e reciprocamente vantaggiosi – si legge in una nota –. Il voto di approvazione di oggi da parte degli Stati membri significa che – una volta concluse le procedure interne della Commissione e pubblicato l'atto di esecuzione – entreranno in vigore le contromisure"."Queste contromisure possono essere sospese in qualsiasi momento, se gli Stati Uniti concordano un risultatoequo ed equilibrato", ha concluso la Commissione.La vicepresidente della Commissione europea,, ha spiegato che "la linea principale da parte della Commissione europea è stata sempre quella di voler negoziare. Quindi non vogliamo tariffe. Non vogliamo una guerra commerciale. Pensiamo che nessuno ne tragga vantaggio. Questa è la nostra linea principale. Naturalmente, quando necessario, dobbiamo anche proteggere la nostra industria e i nostri cittadini". Quanto alla possibilità che l'Ue possa colpire leamericane per rispondere ai dazi imposti dall'Usa ha però avvertito: "al momento stiamo preparando anche queste misure".Nel frattempo, laha risposto ancora ai dazi di Trump portando le sue tariffe suidal 34% all'con effetto dalle ore 12:01 del 10 aprile 2025. Il governo cinese ha poi esortato gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro la Cina e a risolvere adeguatamente le divergenze con la Cina attraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco.Una sponda a Pechino arriva da. La portavoce del ministero degli Esteri,, citata dall'agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che i dazi adottati dagli Usa "violano le regole fondamentali dell'Organizzazione mondiale del commercio" e dimostrano che Washington "non si considera più tenuta alle norme della legge commerciale internazionale".