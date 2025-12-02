Mercati: BG Saxo presenta i "Cigni Neri" del 2026

(Teleborsa) - Tornano le, ipotesi che si basano sulla: eventi rari, imprevedibili e ad altissimo impatto sui mercati, che sfuggono alle normali previsioni storiche, economiche e scientifiche. Fra questi si inserisce quest'anno l'ipotesi di un, ocon relativa corsa allo spazio, senza considerare altre ipotesi altrettanto improbabili, come ilalimentato dalle super riserve aurifere cinesi."La situazione geopolitica, climatica e sociale appare oggi più confusa che mai. Gli eventi che hanno segnato il 2025 e, più in generale, tutto l’ultimo quinquennio, hanno dimostrato quanto rapidamente il mondo possa deviare da qualsiasi previsione. In questo contesto anche per il 2026 abbiamo scelto di lavorare su scenari che, pur sembrando inverosimili, riflettono la complessità e l’imprevedibilità degli shock che si sono poi avverati del tutto o anche solo in parte", spiega, CEO di BG SAXO, aggiungendo "l’obiettivo delle Previsioni Oltraggiose non è anticipare ciò che accadrà, ma ampliare il campo visivo e domandarci cosa potrebbe rompersi, cosa potrebbe esplodere, cosa potrebbe chiudersi da un momento all’altro".Negli ultimi anni"previsioni oltraggiose", come quando l’ipotesi di un Paese pronto a vietare la produzione di carne entro il 2030 ha anticipato una delle leve strategiche dell'ONU per la lotta al cambiamento climatico. Altro caso emblematico, nel 2013, è rappresentato dalla forte correzione del prezzo dell’oro, che ha perso circa un terzo dle proprio valore scendendo al di sotto dei 1.200 dollari per oncia.Una delle ipotesi oltraggiose riguarda l’Italia, che vende il 25% dell’oro di Bankitalia per istituire un fondo sovrano, per finanziare welfare e crescita. L’obiettivo è trasformare un patrimonio fermo in reddito: dieci anni di reinvestimento totale dei dividendi per far crescere il capitale, poi l’utilizzo del 50% dei rendimenti annui per finanziare sanità, scuola e pensioni senza nuove tasse. Il modello seguirebbe l’esperienza norvegese, con governance indipendente, regole semplici e zero interferenze politiche. Le vendite d’oro sarebbero scaglionate per evitare pressioni sul mercato dell'oro, mentre l’orizzonte di lungo periodo attenuerebbe la volatilità. Ci si tramuterebbe in una percezione di rischio-Paese più bassa e in un calo dello Spread.Questa previsione ipotizza un computer quantistico che riesce a violare gli attuali standard di crittografia. La sola notizia scatenerebbe il caos: le criptovalute crollano, gli exchange bloccano i prelievi e la fiducia nella sicurezza digitale si sgretola. Oro e contante tornerebbero veri beni rifugio, mentre governi e aziende sarebbero costretti a una corsa contro il tempo per aggiornare l’intera infrastruttura finanziaria globale.Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce a inizio 2026 potrebbero trasformarsi in un fenomeno culturale capace di influenzare milioni di giovani in tutto il mondo. Un ritorno alla vita offline, più famiglia e meno social potrebbe far aumentare matrimoni e nascite, stimolando settori come casa, fai-da-te, viaggi e beni di lusso. Al contrario, le big tech subirebbero un rallentamento dell’engagement digitale.La quarta previsione immagina elezioni Midterm sorprendentemente ordinate, nonostante anni di tensioni politiche e campagne polarizzanti. La vittoria democratica alla Camera, un Senato più bilanciato e la crescente pressione degli elettori indipendenti porterebbero alla creazione di una commissione nazionale per ridisegnare in modo equo i distretti elettorali. Una ritrovata fiducia nelle istituzioni favorirebbe negli USA un clima politico più civile e meno guidato dagli algoritmi dei social.Dopo aver conquistato il mondo della salute umana, i farmaci anti-obesità in forma di pillola potrebbero estendersi anche ai pet. L’adozione di massa ridurrebbe il BMI medio nei Paesi avanzati e aprirebbe un nuovo mercato per veterinaria, benessere e pet food, mentre i produttori di alimenti dovrebbero ripensare ricette e porzioni. L’esplosione della domanda genererebbe benefici per pharma e healthcare, ma pressioni su ristorazione e industria alimentare tradizionale.Un’altra Previsione ipotizza che SpaceX, dopo nuovi test riusciti di Starship, avvi la quotazione a Wall Street con una valutazione record. L’aumento della capacità di lancio aprirebbe il mercato a industrie emergenti come bioprinting, semiconduttori e ricerca in microgravità, mentre lotti di terreno lunare e diritti minerari diventerebbero asset speculativi, generando una bolla in stile NFT. La vera novità sarebbe l’avvio di un’economia extraterrestre su larga scala.Una grande azienda potrebbe decidere di nominare un modello di IA come Amministratore delegato, con poteri operativi controllati da rigidi protocolli di governance. L'IA ottimizzerebbe supply chain, pricing e operazioni quotidiane, mentre la supervisione umana garantirebbe trasparenza e sicurezza. Con risultati superiori alle attese, altre società ne imiterebbero l’approccio, definendo un nuovo equilibrio tra visione manageriale e capacità computazionale.Nel corso del 2026, Pechino rivelerebbe riserve auree superiori a quelle statunitensi e introdurrebbe uno yuan offshore parzialmente convertibile in oro fisico. Lo yuan d’oro diventerebbe un nuovo punto di riferimento per Paesi produttori di energia e materie prime e per le transazioni globali, riducendo la dipendenza dal dollaro.Dopo anni di automazione spinta, errori generati da sistemi IA autonomi potrebbero causare incidenti industriali, errori contabili e turbolenze nei mercati finanziari. Le imprese si troverebbero con infrastrutture digitali opache, riscritte da agenti software incontrollati. Nasce così la figura degli "AI janitors", specialisti incaricati di ripulire, semplificare e mettere in sicurezza i sistemi. Cybersecurity, auditing e consulenza diventerebbero i settori più dinamici del nuovo ciclo tecnologico.