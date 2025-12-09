Milano 12:22
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,44%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 156,202, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 155,337. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 157,067.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
