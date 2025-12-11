Milano 10:14
43.497 +0,07%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:14
9.659 +0,04%
Francoforte 10:14
24.092 -0,16%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Debole la giornata del 10 dicembre per il cross americano contro Yen, che porta a casa un calo dello 0,52%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 156,83, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 155,221. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 158,439.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```