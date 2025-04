Fondazione Roma, avanzo 2024 in forte crescita a 82,6 milioni di euro

(Teleborsa) -, continuazione storica della Cassa di Risparmio di Roma, ha comunicato che l'ha registrato un incremento significativo nel 2024, attestandosi a 1.923,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.849,9 milioni di euro del 2023. L'2024 è pari a 82,58 milioni di euro, in forte crescita rispetto al risultato dell'anno precedente (-4,7 milioni).Questo incremento è stato determinato da un'efficace gestione finanziaria che ha generatoper 118,7 milioni di euro. Ilha avuto un rendimento del 10,8%, mantenendo una volatilità molto contenuta. La gestione prudente ha permesso di preservare il valore degli asset e di garantire continuità nelle attività caratteristiche della mission della Fondazione.Gli ultimi dodici mesi di attività hanno fatto segnare une l'impegno sociale della Fondazione. "Stiamo proponendo un cambio di paradigma ed un percorso innovativo di intervento - sostiene il Presidente di Fondazione Roma,- diretto non più solo alla "comunità del territorio", ma alla "comunità del bisogno". È un modello che, a nostro parere, può arricchire le linee d'azione di altre fondazioni come la nostra o di altri enti del terzo settore".Fermo restando il supporto alle antiche e nuove fragilità che si incontrano nel territorio di Roma e provincia, dove la Fondazione tradizionalmente opera, si aggiungono anche(Calabria e Veneto) e oltre i confini nazionali (Ucraina, Africa, Terra Santa, Argentina e Libano).Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, è terminato il mandato deldella Fondazione. I nuovi componenti, che rimarranno in carica per quattro esercizi fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, sono: Francesca D'Itri, Marina Formica, Francesco Franceschi, Riccardo Manfredi, Paola Martucci, Niccolò Sacchetti, Paolo Sbraccia, Paola Santarelli, Paola Tamburini, Alessandro Zuccari.Il Presidente ha espresso un ringraziamento aidel Comitato di Indirizzo, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Vice Presidente Piero Colonna, della Consigliera Carla Graziosi, dei Consiglieri Marco Pandozi e Vittorio Ruta, al Direttore Generale Renato Lattante, al Collegio dei Sindaci e al personale.