SdR, Bonelli (BNP Paribas): certificati interessanti per diversificazione e con forte volatilità

BNP Paribas





(Teleborsa) - "I certificati stanno diventando sempre più presenti nei portafogli degli italiani, sempre in una percentuale che va dal 5 al 10% più o meno del portafoglio, e sono uno- che sta diventando sempre un tema fondamentale per creare dei portafogli resilienti in qualunque contesto di mercato - e anche per una motivazione di rendimenti non sempre collegati a mercati in salita". Lo ha detto a Teleborsa, Retail and Private Banking Distribution Sales di, in occasione della 15esima edizione del Salone del Risparmio , il più grande evento italiano dedicato all’industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano."Quindi sono degli, che permettono di monetizzare anche in contesti di mercato paralleli e movimenti anche ribassisti - anche profondamente ribassisti -, quindi permettono al portafoglio di essere più diversificato e anche più resiliente ai vari movimenti di mercato", ha aggiunto."L'abbiamo visto effettivamente nelle ultime settimane - ha raccontato Bonelli - dove lato equity è sceso tutto, però effettivamente nel caso del Cash Collect - il certificato su equity e su basket - molti di quelli emessi sul mercato non hanno ancora toccato le barriere, quindi hanno continuato a pagare premio e hanno permesso all'investitore di continuare a monetizzare anche ribassi del 20% dei mercati azionari. Quindi è unoe in un contesto di forte incertezza in cui ci troviamo effettivamente in questo momento".I certificati "sonoe quali sono le le caratteristiche che fanno muovere il prezzo - ha spiegato - Per fortuna c'è molta informazione, viene fatta sia da BNP Paribas che da enti terzi, quindi consiglio sempre in ogni caso o di rivolgersi al proprio consulente finanziario o addirittura chiamare direttamente l'emittente - BNP Paribas ha un numero di telefono che può essere chiamato dalle 9:00 alle 18:00 ogni giorno - e di essere sicuri e sapere effettivamente su cosa si sta investendo chiaramente".