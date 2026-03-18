d'Amico, azionista di controllo avvia ABB su 5% del capitale per migliorare liquidità azioni

(Teleborsa) - d'Amico International, che attualmente detiene il 60,66% del capitale sociale e dei diritti di voto di d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha avviato la vendita massime 6.200.000 azioni della società, pari a circa il 5% del capitale.



L'operazione è effettuata tramite un collocamento privato con procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a determinati investitori istituzionali.



A seguito del completamento del collocamento, d'Amico International deterrà circa il 55,66% del capitale e rimarrà l'azionista di controllo. La holding si impegna a essere il principale azionista di lungo termine della società e "continua a credere fermamente nel suo potenziale e nei mercati di riferimento", si legge in una nota. L'obiettivo del collocamento è quello di migliorare la liquidità delle azioni.

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