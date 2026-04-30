Agenzie di marketing e comunicazione: mercato frammentato, metà non supera 100mila euro fatturato

(Teleborsa) - In Italia al 2025 esistono 43.453 agenzie di marketing e comunicazione. Dal 2017 a oggi c'è stato un aumento netto del 14,6%. In termini assoluti, siamo passati da 36.700 al numero attuale. Un settore che, numericamente, si sta espandendo in modo significativo ma in modo più complesso di quanto sembri. A fronte della nascita di 3-4mila nuove agenzie all’anno, secondo i dati ISTAT di demografia di impresa un numero che varia dal 37% al 40% di agenzie chiude entro i primi cinque anni, rendendo il saldo totale sempre in crescita, ma al netto di un turnover importante. Si tratta di un mercato fragile, dove spesso chi vi opera non è strutturato nel tempo per definire una crescita di impresa stabile.



Sono i dati analizzati e presentati nel “Report PMA 2025-2026” dedicato all’analisi delle PMI operanti nel settore della comunicazione e marketing in Italia a cura di Strategie Per Agenzie, fondato da Stefano Ferranti, esperto in comunicazione e marketing. Lo studio intende analizzare il mercato della comunicazione e indagarne gli scenari futuri.



“Il mercato delle Piccole Medie Imprese che operano in comunicazione e marketing in Italia è articolato da analizzare, a causa dei numerosi codici Ateco utilizzati da chi opera in questo settore che si muove in diversi macro campi, dalla consulenza marketing alla gestione dei social media, dalla realizzazione di siti web e allo sviluppo del branding grafico fino alla gestione delle p.r. digitali e all’influencer marketing” spiega Ferranti.



(Foto: Clip Art)

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