Mare Group, completata sottoscrizione aucap riservato e closing acquisizione CTMAVIO e GMSPAZIO

Sottoscritta e versata da Invitalia e DVC2 seconda tranche da 5 milioni

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, ha fatto sapere che Invitalia, per il tramite del Fondo Cresci al Sud, e DVC2, veicolo controllato da Deep Value Club, hanno sottoscritto e versato la seconda tranche dell’aumento di capitale riservato deliberato dal Cda il 30 luglio 2026, completandone la sottoscrizione.



La seconda tranche comprende 1.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di 5,00 euro per azione, per un controvalore di 5,0 milioni di euro, sottoscritte in misura uguale da Invitalia e da DVC2. Le azioni sottoscritte da DVC2 sono soggette a un impegno di lock-up di 90 giorni dalla data del loro accredito.



Con la prima tranche, sottoscritta il 5 agosto 2026, l’aumento di capitale di 10,0 milioni di euro, pari a 2.000.000 azioni ordinarie, risulta interamente sottoscritto e versato entro il termine del 30 settembre 2026.



Closing acquisizioni di CTMAVIO e GMSPAZIO



Separatamente, Mare Group ha reso noto di avere completato l’acquisizione del 100% di CTMAVIO e del 51% di GMSPAZIO.



Per CTMAVIO, il closing è avvenuto in anticipo rispetto al termine del 15 novembre 2026. Il corrispettivo di 9,0 milioni di

euro è stato regolato secondo i termini già comunicati: 4,0 milioni di euro in denaro, liquidati subito con risorse proprie; 3,0 milioni di euro mediante n. 535.714 nuove azioni Mare Group riservate al venditore CTM, che saranno consegnate al verificarsi delle condizioni di legge e soggette a lock-up dal 15 novembre 2026 al 15 novembre 2028; 2,0 milioni di euro in escrow account, da costituire alla

consegna delle azioni.



Per GMSPAZIO, il closing è avvenuto come previsto entro fine di settembre. Il controvalore per il 51%, determinato al netto del 51% della PFN adjusted al 25 settembre 2026, è pari a circa 1,16 milioni di euro: circa 934.671 euro in denaro per il 42% ceduto da Anna Manzi e n. 43.931 azioni proprie Mare Group, valorizzate a 5,12 euro per azione, per il 9% ceduto dal signor Fabrizio Gemma. Il corrispettivo in denaro sarà oggetto di eventuale aggiustamento sulla base della PFN definitiva al 30 settembre 2026. Restano confermati l’earn-out e le opzioni sul 49% detenuto dalla Manzi.

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