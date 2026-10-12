Pegna dal 1860: perfezionata acquisizione della storica insegna fiorentina

(Teleborsa) - La compagine acquirente, guidata da Chiara Posadino, ha annunciato il perfezionamento dell'operazione di acquisizione della storica insegna fiorentina Pegna dal 1860. Con il completamento degli adempimenti previsti dagli accordi tra le parti - spiega la nota ufficiale - si conclude formalmente il percorso di trasferimento dell'azienda da San Giusto alla nuova proprietà.



Negli ultimi dodici mesi la gestione diretta di Chiara Posadino ha accompagnato una fase di rilancio e valorizzazione della storica bottega fiorentina, nel segno della continuità con una delle insegne più rappresentative dell'enogastronomia cittadina.



L'operazione - chiude la nota - rappresenta un importante passaggio nel percorso di continuità e valorizzazione di uno dei marchi storici del commercio fiorentino, con l'obiettivo di preservarne l'identità e accompagnarne lo sviluppo futuro.

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