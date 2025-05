USA, Bessent: mercati statunitensi sono antifragili, mai brutto momento per investire

(Teleborsa) - "Prima di entrare nel settore pubblico, ho trascorso oltre 40 anni nel settore della gestione patrimoniale. Lì, un mantra guida uno degli investitori di maggior successo al mondo: "Non scommettere mai contro l'America". Warren Buffett ha coniato questa frase, ed è stata la sua stella polare da quando è in gioco. "Non scommettere mai contro l'America" ??racchiude una verità comprovata:". Lo ha affermato il Segretario al Tesoro statunitensealla Milken Institute Global Conference."Lanciate qualsiasi cosa vogliate sui nostri mercati dei capitali: la Grande Depressione, due guerre mondiali, l'11 settembre, una recessione globale, la pandemia di COVID o gli ultimi anni di inflazione alle stelle. Ogni volta che l'economia americana crolla, si rialza. E si rialza ancora più forte di prima - ha spiegato - I. In effetti, l'intera storia della nostra economia può essere riassunta in sole cinque parole: "In alto e a destra". In un orizzonte temporale a lungo termine, non è mai un brutto momento per investire in America, ma soprattutto ora".Secondo Bessent, gli Stati Uniti "stanno entrando in una" e e l'obiettivo dell'amministrazione è renderli "ancora più attraenti" per investitori e capitali internazionali."I componenti principali dell'agenda economica di Trump -- non sono politiche a sé stanti - ha spiegato - Sonoprogettato per guidare gli investimenti a lungo termine nell'economia americana".In particolare, l'obiettivo con la politica commerciale è quello di "americane. Con condizioni di parità, l'industria americana può superare tutti i concorrenti".Inoltre, ha parlato di quello che il presidente Donald Trump chiama "one big, beautiful bill", affermando che "larendendo permanente la detrazione per le piccole imprese. Prevederà inoltre crediti d'imposta e detrazioni per la ricerca e l'innovazione per stimolare gli investimenti in attività ad alta tecnologia. E ripristinerà il 100% della spesa per le attrezzature, estendendo al contempo tale incentivo alla costruzione di nuove fabbriche".