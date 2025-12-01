Inizio di dicembre negativo per le Borse europee

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la prima seduta della settimana e, di dicembre, all'insegna della debolezza sul persistere delle incertezze, legate allae al clima geopolitico, che hanno caratterizzato novembre in un mese ad alta tensione. Le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della, nella riunione del 19 dicembre, come lasciato intendere dal governatore Ueda, hanno affossato stamane la Borsa di Tokyo.Sul fronte macroeconomico, sono attesi in giornata i, domani, mentre da mercoledì gliforniranno importanti indicazioni, con l'indice ISM manifatturiero, i sussidi di disoccupazione e i dati ADP sui posti di lavoro creati. Poi, ancora, l'indice delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore preferito dallaper misurare l'andamento dei prezzi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,162. L'avversione al rischio spinge l'(+0,85%) che raggiunge 4.252,2 dollari l'oncia; affonda, invece, ilin calo di oltre 5 punti percentuali. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,81%, dopo la decisione dell'Opec+ di fermare gli aumenti della produzione nel primo trimestre del 2026.Lieve peggioramento dello, che sale a +79 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.tentenna, che cede lo 0,62%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,37%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.813 punti.In questaper Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%, dopo l'apertura dell'inchiesta a Milano per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per l'operazione con cui ha conquistato il controllo diPreda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+2%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,72%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%.