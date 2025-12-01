Inizio di dicembre negativo per le Borse europee

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano la prima seduta della settimana e, di dicembre, all'insegna della debolezza sul persistere delle incertezze, legate alla politica monetaria americana
e al clima geopolitico, che hanno caratterizzato novembre in un mese ad alta tensione. Le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan
, nella riunione del 19 dicembre, come lasciato intendere dal governatore Ueda, hanno affossato stamane la Borsa di Tokyo.
Sul fronte macroeconomico, sono attesi in giornata i PMI dell'area euro e l'inflazione dell'eurozona
, domani, mentre da mercoledì gli USA
forniranno importanti indicazioni, con l'indice ISM manifatturiero, i sussidi di disoccupazione e i dati ADP sui posti di lavoro creati. Poi, ancora, l'indice delle spese per consumi personali (PCE), l'indicatore preferito dalla Fed
per misurare l'andamento dei prezzi.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,162. L'avversione al rischio spinge l'Oro
(+0,85%) che raggiunge 4.252,2 dollari l'oncia; affonda, invece, il bitcoin
in calo di oltre 5 punti percentuali. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,81%, dopo la decisione dell'Opec+ di fermare gli aumenti della produzione nel primo trimestre del 2026.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +79 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,62%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,57%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un calo dello 0,37%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.813 punti.
In questa giornata negativa
per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.
Le più forti vendite si manifestano su Banca MPS
, che prosegue le contrattazioni a -1,93%, dopo l'apertura dell'inchiesta a Milano per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per l'operazione con cui ha conquistato il controllo di Mediobanca
.
Preda dei venditori Leonardo
, con un decremento dell'1,60%.
Si muove sotto la parità Prysmian
, evidenziando un decremento dell'1,46%.
Contrazione moderata per Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,44%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+2%) e Comer Industries
(+1,98%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Philogen
, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.
Si concentrano le vendite su D'Amico
, che soffre un calo del 2,72%.
Vendite su Moltiply Group
, che registra un ribasso del 2,15%.
Seduta negativa per Danieli
, che mostra una perdita dell'1,87%.