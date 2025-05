A Lourdes, 14.000 militari riuniti per pregare per la pace

(Teleborsa) - Dal 1958, decine di migliaia di militari provenienti da molti Paesi si recano ogni anno in pellegrinaggio as, pregando insieme per la pace nel santuario mariano. Quest’anno ilriunirà: un vero e proprio grande raduno militare mondiale a favore della pace.Il programma, ricco e articolato, si sviluppa attorno al tema pastorale del Santuario, che richiama quello giubilare: "Con Maria, pellegrini di speranza". Lo slogan specifico del pellegrinaggio sarà infatti: "".Per quanto riguarda il gruppo italiano, il(trasmessa in diretta su TV2000), alla presenza delle scuole militari e dei cappellani. A seguire, si terrà una liturgia penitenziale nella chiesa di S. Bernadette.Nutrita, come sempre, la partecipazione italiana: dei, guidati dall’Ordinario Militare eletto, Mons. Gian Franco Saba, che inizierà ufficialmente il suo mandato nella diocesi castrense il prossimo 30 maggio. Oltre 80 i cappellani militari presenti. L’articolata macchina organizzativa, che richiede mesi di preparazione e gestisce numeri, eventi e rapporti internazionali, è coordinata dal cappellano militare don Pasquale Madeo.Cosìin una nota diffusa per l’occasione: "L’esperienza del pellegrinaggio è un atto che coinvolge la nostra esistenza, genera un dinamismo dell’intelligenza e del cuore, e pone in movimento i nostri passi per intraprendere un cammino verso una meta che ci interpella e trasforma.: Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Accompagni con la sua materna intercessione il nostro impegno quotidiano a beneficio della ‘casa comune’, sostenendoci nel porre segni concreti di speranza".Nel pomeriggio di venerdì, la chiesa di S. Bernadette ospiterà il tradizionale Festival dei Giovani, un appuntamento ormai consolidato e molto atteso, promosso da diversi anni da Nuovi Orizzonti, sotto la direzione die dell’autrice televisiva. L’iniziativa si preannuncia densa di emozioni e sorprese, con un programma che alternerà testimonianze, musica, contenuti ispirazionali e momenti di animazione. Tra gli ospiti attesi: la conduttrice televisiva, l’artista di fama internazionale, lae la vocalist partenopea. Sarà presente anche la fondatrice di Nuovi Orizzonti,, la cui testimonianza rappresenta un punto di riferimento carismatico per i giovani. Un evento da non perdere per chi desidera riscoprire luce, speranza e bellezza attraverso l’incontro e la forza della musica.Il Festival si inserisce come momento diocesano propedeutico al Giubileo dei Giovani, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto. In tale contesto, la Pastorale Giovanile dell’Ordinariato Militare, in occasione del Centenario della Diocesi Castrense, ha preparato un opuscolo celebrativo dedicato alle migliaia di giovani militari. Il volume sarà distribuito proprio durante le giornate del pellegrinaggio a Lourdes.La giornata. La conclusione dell’intero pellegrinaggio avverrà domenica pomeriggio con la suggestiva cerimonia dell’arrivederci.