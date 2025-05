Mediolanum dona oltre 265mila euro a Nuovi Orizzonti per i giovani della Cittadella Cielo

(Teleborsa) - Unè stato donato daall’associazione internazionaleper sostenere ilun’iniziativa dedicata a giovani e famiglie in situazioni di grave disagio sociale. Grazie all’iniziativa solidale di Banca Mediolanum "Il nostro primo pensiero è dar loro una seconda possibilità", verranno rafforzate le attività di accoglienza, formazione e reinserimento sociale per ragazzi che vivono contesti di vulnerabilità.La cerimonia di consegna dell’assegno si è svolta presso la sede centrale di Nuovi Orizzonti, la Cittadella Cielo di Frosinone, cuore operativo dell’Associazione, che coordina centri ed equipe in Italia e all’estero. All’evento erano presenti, presidente di Fondazione Mediolanum e vicepresidente di Banca Mediolanum,segretario generale della Fondazione, e diversi Family Bankers del territorio. Hanno partecipato anche, presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, e. Insieme a Sara Doris, hanno condotto un dibattito pubblico su economia, etica e spiritualità, ricordando la figura di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, e presentando il libro di Sara Doris "Ennio, mio padre". All’incontro hanno preso parte anche numerosi imprenditori del territorio, autorità locali, cittadini e i ragazzi accolti nelle comunità di Nuovi Orizzonti.Da oltre trent’anni,e, attività nei luoghi di aggregazione giovanile, missioni di strada e percorsi formativi. Tra questi, la Spiritherapy – un innovativo cammino pedagogico e riabilitativo – ha già aiutato oltre 40.000 persone in 80 Paesi, offrendo loro un percorso di conoscenza di sé e guarigione interiore per uscire da dipendenze, violenza e solitudine. Con il Progetto Cittadella Cielo, l’Associazione promuove formazione psicologica, umana e spirituale, e crea spazi di aggregazione e sensibilizzazione sul disagio giovanile."Questa donazione ci permette di offrire un futuro migliore a tanti giovani che vivono nel buio del disagio. È un segno concreto di speranza", ha dichiaratoIl progetto si inserisce in un ampio percorso di sensibilizzazione e prevenzione, che coinvolge le comunità locali e promuove l’inclusione sociale, offrendo nuove possibilità a chi desidera rimettersi in gioco. La donazione è stata resa possibilei clienti che, tra ottobre e dicembre 2024, hanno sottoscritto prodotti abbinati al progetto solidale "Il nostro primo pensiero è dar loro una seconda possibilità", hanno reso possibile che la Banca contribuisse alla raccolta destinata a Fondazione Mediolanum a favore di due realtà attive sul territorio italiano: Comunità Nuovi Orizzonti e Cascina Don Guanella, per aiutare minorenni con storie difficili a ripartire e costruirsi una nuova vita.Fondata nel 2001, Fondazione Mediolanum è attiva nello sviluppo di progetti a favore dell’infanzia in difficoltà, in Italia e nel mondo. Dal 2005, concentra i propri interventi in ambito sociale, con iniziative nei settori di assistenza, scuola, sanità, ricerca e diritti.Dal 2023 è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con qualifica giuridica di ente filantropico. La sua missione è: "". Dal 2005 al 2024, la Fondazione ha sostenuto 1557 progetti, erogato 46,8 milioni di euro e aiutato a crescere oltre 281.000 bambini in condizioni di disagio in Italia e in 55 Paesi nel mondo, con l’obiettivo di arrivare ad aiutare 300.000 ragazzi entro il 2030."Siamo felici di poter sostenere Nuovi Orizzonti – ha commentato– perché condividiamosereno e libero. Questo progetto dimostra come ognuno possa fare la propria parte al servizio del bene comune ed è la testimonianza della responsabilità sociale che si alimenta nell’operare insieme"."Siamo profondamente– ha aggiunto– La nostra forza sta nella capacità di lavorare insieme per costruire una società più giusta e amorevole. Ogni gesto di solidarietà è un passo verso una Civiltà dell’Amore che accoglie tutti e offre ai giovani nuove possibilità di rinascita".