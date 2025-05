La Linea 5 della Metropolitana di Milano celebra il centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle

(Teleborsa) - Da sabato 17 maggio, per la durata di un mese, la stazione milanese di "" dellae uno dei suoi treni, si trasformeranno in un tributo aidel. L’intera area sarà completamente personalizzata con allestimenti dedicati agli atleti che, nel corso di un secolo di storia, hanno portato in alto il nome delle Fiamme Gialle conquistando 36 medaglie olimpiche invernali, 116 medaglie mondiali e 71 europee.L’evento di inaugurazione si terrà domani,, iniziando con un viaggio speciale a bordo di un treno della Linea 5, la Metropolitana dello sport, completamente personalizzato, che partirà dalla stazione "Bignami" alle ore 10,00 insieme ai campioni gialloverdi Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer e Pietro Sighel. Questa iniziativa offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, coinvolgente e immersiva, portandoli direttamente nel cuore della celebrazione che si terrà a Garibaldi dalle ore 11,00 alla presenza di numerosi atleti e Autorità civili, militari e sportive.Tra iche hanno scritto pagine memorabili di questa storia ci sono leggende come Franco Nones, Gustav Thoeni, Isolde Kostner, Kristian Ghedina, Giorgio Vanzetta, Cristian Zorzi, Matteo Anesi, Manfred Moelgg, Christof Innerhofer, Arianna Fontana, Davide Ghiotto, Dorothea Wierer, Sofia Goggia, Giacomo Bertagnolli e molti altri. La loro passione, dedizione e successo sono il cuore pulsante di questa celebrazione, che rende omaggio all’impegno centenario della Guardia di Finanza nelle discipline dello sci e del ghiaccio.L’comprenderà decorazioni, pannelli informativi, gigantografie degli atleti e una cronistoria dedicata agli eventi e alle imprese che hanno fatto la storia del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, creando un’esperienza coinvolgente per tutti i viaggiatori e gli appassionati di sport.Nata nell’ambito delleper il prestigioso anniversario degli sport invernali gialloverdi, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere il, valoriale nonché lo spirito di squadra che da sempre contraddistinguono il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, un’occasione unica per celebrare un secolo di successi e per rafforzare il legame tra lo sport, la città di Milano e il pubblico, rendendo omaggio a un patrimonio di eccellenza che continua a ispirare nuove generazioni di atleti.L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Linea 5 a sostegno delloe dei suoi, promuovendo eventi che uniscono territorio, mobilità e comunità. Lae offrirà ai viaggiatori l’opportunità unica di incontrare campioni e vivere un momento di condivisione e ispirazione, direttamente nel cuore del sistema di mobilità urbana.