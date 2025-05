Zurich Italia lancia 'Ti assicuro la ricerca': "Un impegno concreto per il futuro delle nuove generazioni"

(Teleborsa) -, annuncia l’avvio di "", una campagna nazionale di, centro di eccellenza nellaAttiva, l’iniziativa coinvolgerà l’intera rete di agenti Zurich sul territorio nazionale e nasce da una proposta del, che ha scelto di sostenere una causa di grande valore scientifico e umano. Con questa iniziativa Zurich rinnova il, non solo attraverso soluzioni assicurative sempre più mirate e in grado di rispondere con precisione alle diverse esigenze di protezione, ma anche favorendo una cultura della prevenzione e della gestione del rischio, come responsabilità condivisa verso la collettività.L’iniziativa è realizzata con il supporto della, una fondazione aziendale con sede in Svizzera istituita dai membri del Gruppo Zurich Insurance. La fondazione sostiene progetti in Italia e nel mondo, collaborando con Zurich in diverse iniziative di coinvolgimento per aumentare l’impatto sociale congiunto. Sarà possibile(tramite PayPal o carta di credito) utilizzando il QR code collegato a una piattaforma globale di raccolta fondi gestita da Benevity Inc., oppure tramite bonifico bancario. La Z Zurich Foundation raddoppierà le donazioni effettuate attraverso questi due canali fino al 31 dicembre 2025.ha dichiarato: "Questa iniziativa conferma il ruolo centrale della nostra rete agenziale nel. Con ‘Ti assicuro la ricerca’ ci impegniamo a generare un impatto concreto per il benessere collettivo e per costruire un futuro più solido, mettendo le persone al centro delle nostre azioni, partendo dalle nuove generazioni"., ha aggiunto: "Siamo particolarmente grati a Zurich di aver sposato la causa della nostra Fondazione, una realtà che da trent’anni anni sostiene la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche. Per noi la. Siamo davvero felici quindi che una realtà assicurativa di tale importanza si affianchi al nostro mondo animato da volontari e ricercatori aiutandoci a far progredire la ricerca nella speranza di costruire un mondo libero dalle malattie pediatriche".