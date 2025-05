Lavoro: le innovazioni IA delle imprese Univendita per la consultazione del ministero

(Teleborsa) - Applicativi come chatbot e assistenti virtuali utili ad accorciare e ottimizzare i tempi di lavoro, rinvenendo, sulla base di domande anche molto dettagliate, i prodotti dai cataloghi in modo da poter fornire ai clienti risposte adeguate e soddisfacenti in tempi brevi. Oppure soluzioni per realizzare piani di lavoro estremamente personalizzati e ancora strumenti per rapidi approfondimenti tecnici e normativi. Sono queste le innovazioni che alcune delle, la principale sigla italiana della vendita diretta a domicilio, hanno presentato nell'ambito della, promossa dalSecondo, gli algoritmi dell'Ia generativa devono puntare "alla crescita, alla competitività da coniugare con inclusività, equità e rispetto della centralità dell'uomo".Per"è essenziale garantire che questi sistemi siano spiegabili e tracciabili. Ci sono degli obblighi da rispettare nei confronti dei consumatori e dei lavoratori, anche considerando che le nostre imprese non utilizzano l'intelligenza artificiale per la valutazione e l'organizzazione del lavoro. Tuttavia, l'introduzione dell'Ia nell'impegno quotidiano contribuisce a rafforzare le competenze digitali e le soft skills. Attenzione però alle criticità – ha proseguito Sinatra –, a partire dal divario digitale che può riguardare i territori meno connessi o i venditori più anziani".Infineaccesso facilitato a fondi pubblici per le Pmi della vendita diretta; crediti di imposta e agevolazioni fiscali; voucher e contributi a fondo perduto; incentivi ad accesso collettivo per progetti congiunti tra imprese, aggregazioni o reti d'impresa; infine, il coinvolgimento del sistema bancario con convenzioni di microfinanza garantita e prestiti agevolati, con un fondo di garanzia per la digitalizzazione.