GT Talent Group sospesa dalle negoziazioni. Rischio di messa in liquidazione

(Teleborsa) - Borsa Italiana hadi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, fino a prossimo avviso. Il consiglio di amministrazione ha comunicato nella tarda serata di ieri di aver atto che leCarschoolbox (attiva nella fornitura di driving experience B2b e B2c) e Scuderia Gentile (organizzazione del talent show) hanno registrato al 31 marzo 2025Le assemblee delle controllate saranno convocate per assumere i necessari provvedimenti, incluso l'accertamento di una delle cause di scioglimento, "tenuto conto che attualmentedelle stesse da parte della società e quindi di ricostituzione del capitale", si legge in una nota. In caso di mancata ricostituzione del minimo legale l'assemblea procederà ad assumere le delibere previste dall'art. 2487 c.c., tra cui la nomina dei liquidatori. La delibera dipuò essere revocata in qualsiasi momento, qualora si ravvisino nuove opportunità di risanamento.Il CdA aveva quantificato in 1,5 milioni di euro le effettive esigenze di cassa per il 2025, che sono stati in parte coperte mediante i proventi netti (pari a complessivi circa 0,8 milioni) derivanti dal collocamento delle azioni di nuova emissione tramite la procedura di ABB conclusasi in data 31 dicembre 2024. La società, al fine di raccogliere le ulteriori risorse a copertura del fabbisogno aveva deliberato un aumento di capitale in opzione per massimi 1,2 milioni deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 21 gennaio 2025. Nonostante gli sforzi e le azioni poste in essere, la società "non è riuscita a riequilibrare completamente la propria situazione economico-finanziaria (con particolare riferimento alle partecipate)per supportare il fabbisogno finanziario della stessa", viene sottolineato.Il CdA provvederà, nel corso di una prossima riunione, ad analizzare una situazione economico finanziaria aggiornata e valutare gli opportuni provvedimenti o azioni da intraprendere, inclusa ladella stessa.Il, che vale 0,16 euro per azione, si è praticamente. Secondo quanto scritto a inizio anno dagli analisti di CFO SIM, che è anche l'Euronext Growth Advisor che ha portato GT Talent Group a Piazza Affari, la società ha sofferto un forte rallentamento aziendale nel secondo semestre del 2024, in particolare per quanto riguarda il numero di partecipanti alla prossima edizione del talent show.