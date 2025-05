Accordo Quadro Consip: Ghelardini (ATOP) “Rispettare soglie o si compromette mercato”

(Teleborsa) - "Massima attenzione sugli appalti in tema di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".chiede di porre un faro sull'affidamento dei contratti in materia di servizi di salute e sicurezza da parte degli enti pubblici nell'ambito dell'Accordo Quadro ID 2541. Con una lettera formale indirizzata a tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, trasmessa anche a Consip, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ilchiede infatti di vigilare sul rigoroso rispetto dei limiti di adesione previsti dall'Accordo onde evitare derive pericolose.Tale AQ, infatti, – spiega ATOP in una nota – è destinato esclusivamente ai contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, mentre per gli affidamenti sottosoglia è prevista l'utilizzazione del Mercato Elettronico della PA (MEPA) o di altri mercati elettronici."Ogni tentativo di aggirare le soglie di affidamento potrebbe compromettere il mercato e la tenuta di un tessuto professionale composto da migliaia di operatori qualificati. Il rispetto delle regole non è un'opzione e servono controlli rigorosi", ha dichiaratoL'associazione denuncia il pericolo che unpossa produrre effetti negativi sulla concorrenza e sull'equilibrio del mercato della prevenzione, ovvero che i grandi soggetti aggiudicatari possano arrivare a monopolizzare gli affidamenti, lasciando ai margini piccoli e medi professionisti che da anni operano nel settore della prevenzione con competenze e professionalità consolidate.Non solo. ATOP invita le stazioni appaltanti aper individuare e bloccare sul nascere i comportamenti elusivi, spesso mascherati da tecnicismi contrattuali che potrebbero sfuggire alla vigilanza ordinaria. In un momento storico in cui la trasparenza e la legalità negli appalti pubblici sono al centro del dibattito nazionale, l'iniziativa di ATOP si propone di aprire una nuova fase di confronto istituzionale. L'associazione si dice infatti pronta a collaborare attivamente con Consip, AGCM e ANAC per definire linee guida più stringenti e vigilare sull'applicazione corretta dell'Accordo Quadro."Serve un mercato equo, trasparente e sostenibile, dove ogni operatore abbia pari opportunità. Senza regole chiare e rispetto delle soglie di adesione, il sistema potrebbe implodere sotto il peso delle disparità","Un richiamo forte, – conclude l'Associazione – che punta a smuovere coscienze e istituzioni. Perché dietro il rispetto delle regole ci sono persone, professionisti e diritti che non possono essere sacrificati".