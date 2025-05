RiminiWellness 2025: al via l’evento mondiale del fitness e del benessere

(Teleborsa) - È iniziato il conto alla rovescia per lal’evento leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione.Da, la manifestazione ditrasformerà lae lanella palestra più grande al mondo, dettando le traiettorie future di un settore che – sulla base del Rapporto Sport 2024, realizzato da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani - genera un valore complessivo diLasi terrà domani, giovedì 29 maggio, alle 12 sotto la Cupola Lorenzo Cagnoni nella Hall Sud del quartiere fieristico di Rimini, e si aprirà con i saluti di Maurizio Ermeti, presidente di IEG, prima degli interventi di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Matteo Masini, dirigente area beni di consumo di Agenzia ICE, e Rigivan Ganeshamoorthy, atleta paralimpico.Su una superficie complessiva di, RiminiWellness si articola in sei aree tematiche che abbracciano l’intero panorama del wellness. Dall’con le discipline più innovative per restare in forma, all’area dedicata all’allenamento di forza, fino ai mondi Health e Olistico, l’evento offre un'esperienza coinvolgente e trasversale per un’edizione che pone particolare attenzione al tema della prevenzione. Tra le principali novità, il debutto dell’Health Village, dedicato alla medicina sportiva, l’Arena Nutraceutica e il rafforzamento di Foodwell, area che vedrà la partecipazione dei principali brand dell’alimentazione funzionale.L’edizione 2025 di RiminiWellness si conferma comegrazie alla partecipazione dei principali player del settore, tra cui brand di rilievo globale come Matrix, Panatta e Technogym, Xenios, Gympleco e Lacertosus, protagonisti nell’ambito delle attrezzature sportive e delle soluzioni tecnologiche avanzate, e la presenza di oltre 32 brand del comparto Assosport a rappresentare l’industria sportiva italiana. Con 80 operatori internazionali invitati e più di 30 delegazioni estere,. L’evoluzione di settore trova spazio anche nell’Innovation Area, con 20 startup protagoniste di soluzioni innovative che coniugano tecnologia, benessere e innovazione.Con, realizzati anche con la collaborazione di, la manifestazione si conferma appuntamento imprescindibile per i professionisti del settore. Tra i momenti centrali: il primo Forum "", per una visione strategica sulle opportunità e sulle sfide legate alla sostenibilità nel mondo dello sport; gli Stati Generali del Fitness e del Wellness, articolati indedicati rispettivamente a capitali italiani, investimenti esteri, prospettive di espansione, e alle opportunità del Corporate Wellness; l’Osservatorio Valore Sport, piattaforma ideata dadedicata all’analisi, alla discussione e al posizionamento strategico dello sport in Italia; i Rex Roundtable, un networking format che favorisce il confronto internazionale con i top leader della industry. Novità di questa edizione è il debutto del Fitness Franchising Day, evento esclusivo realizzato in collaborazione con Affilya, la presenza del progetto ItalyX de Il Sole 24 Ore e di IFO International Fitness Observatory con Les Mills con lo studio sui consumatori fitness.RiminiWellness OFF, il fuori-fiera dedicato al benessere e allo stile di vita realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, a, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori. Dopo il positivo riscontro delle prime due edizioni, l’iniziativa torna con oltre 200 appuntamenti che connettono l’evento al territorio, promuovendo una cultura del benessere diffusa e partecipata. Attraverso un ricco calendario di attività, eventi e momenti di intrattenimento, il “fuori-fiera” si propone come un’esperienza accessibile, dinamica e inclusiva.