Dior (LVMH), Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa

(Teleborsa) -, marchio che fa parte del colosso francese del lusso, ha annunciato che, che ricopriva dal 2016."Estendo i miei più calorosi ringraziamenti a Maria Grazia Chiuri, che, da quando è arrivata in Dior, ha compiuto uncon una prospettiva femminista ispiratrice e una creatività eccezionale, tutto permeato dallo spirito di monsieur Dior, che le ha permesso di progettare collezioni altamente desiderabili - ha commentatodi Christian Dior Couture - Ha scritto un capitolo fondamentale nella storia di Christian Dior, contribuendo in modo significativo alla sua straordinaria crescita e diventando la prima donna a guidare la creazione delle collezioni femminili"."Dopo nove anni, lascio Dior, lieta di aver ricevuto questa straordinaria opportunità - ha detto Chiuri - Vorrei ringraziare monsieur Arnault per aver riposto la sua fiducia in me e Delphine per il suo supporto. Sono particolarmente grato per il lavoro svolto dai miei team e dagli ateliers. Il loro talento e la loro esperienza mi hanno, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo significativo di cui sono immensamente fiera".