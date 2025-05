Rimini Wellness: industria italiana del benessere al top nel mondo

(Teleborsa) - Rimini Wellness raggiunge nel 2025 la diciannovesima edizione e festeggia con un palinsesto ricco di. La kermesse riminese incarna perfettamente lo spirito, i valori e ladella città, ed ogni anno rappresenta in un certo modo l'inaugurazione della stagione estiva, attirando sempre moltissimi turisti da tutta Italia: "Rimini Wellness e la città di Rimini sono la dimostrazione plastica dellache contraddistinguono la nostrae la nostra" - ha spiegato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group - "Questo connubio crea un'che anche quest'anno stupirà e coinvolgerà il pubblico, con appuntamenti che riguardano il, ma anche quelli legati alla parte piùdella disciplina sportiva, come il fitness e il body building".Anche quest'anno lae l'all'interno dellosono un fattore di primaria importanza per IEG, che ha voluto come ospite d'onore per la cerimonia di inaugurazione di Rimini Wellness 2025 il campione paralimpico di lancio del disco Rigivan Ganeshamoorthy. A questo proposito Ermeti ha spiegato: "Quest'anno avremooccupati da attività fisiche e dinamiche, ma anche tanti spazi dedicati a parlare e a discutere di come l'nella capacità diper tutti, senza pregiudizi, senza paure, anche per le aziende. E' il momento di entrare nel mondo dell', con l'utilizzo dei materiali e tecnologie che stanno diventando sempre più inclusive e sostenibili, come nel resto del paese".Il mondo del wellness e del fitness è un mercato in cui, uniche nella capacità di unire design, funzionalità e tecnologie avanzate. Il primo posto degli operatori non è però riflesso da un mercato interno degno di nota, come ha spiegato Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group: "Le aziende italiane in mediaper il. Parliamo di un giro d'affari dello sport e del benessere in Italia di circa 24-25 miliardi di euro, che vuole lanciare un messaggio forte durante Rimini Wellness, per stimolare una forte accelerazione nello sviluppo di uno stile di vita più sostenibile, ma soprattutto più ispirato al benessere. L'è il, e il messaggio che parte da Rimini Wellness è che questa classifica va scalata per portarci nelle primissime posizioni".Il format della kermesse romagnola del fitness è ormai consolidato da una esperienza quasi ventennale ed ha ampiamente dimostrato la validità del proprio format, tanto da convincere IEG a provare ad esportarlo nei paesi affacciati sul golfo Persico, che però, come ha spiegato Maurizio Ermeti, hanno una visione del fitness un tantino differente da quella italiana: "Ci siamo dovuti rendere conto che quella la concezione di, che dacome tendenza, nei paesi del Golfo è arrivata solo in parte. L'attenzione maggiore è ancora per la prestanza fisica, per la, e la disciplina più importante è ancora quella del bodybuilding 'tradizionale'. Qualcosa però si sta muovendo, lo sceicco diad esempio ha già iniziato ad organizzare una settimana all'anno nella quale, ed è bellissimo perché in quei giorni si cominciano a vedere persone che fanno jogging, persone che fanno attività motoria, fisica, allenamento. E' molto bello e credo che questa crescente attenzione potrà funzionare comecome novità, come crescita e come cambiamento, esattamente come è successo in Italia".Un altro, e che sta attirando tantissimi player industriali di primaria importanza, è quello della, come ha spiegato Peraboni: "E' il settore che quest'anno è. Abbiamo in particolare molti brand storici, che magari non hanno mai legato il proprio nome all'attività fisica e al benessere, che presentano in anteprima qui a Rimini Wellness le proprie linee dedicate. C'è una crescita continua delle aziende che stanno fornendo unaa questa voglia die di forma fisica che attira sempre più interesse". Il mondo del wellness quindi non è solo palestra, allenamento e forma fisica, ma ècome l'alimentazione, la, la fisioterapia, la medicina dello sport, fino ad arrivare aled alla mindfulness.