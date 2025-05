Artigiano in Fiera: l'artigianato funziona anche d'estate

(Teleborsa) -, distribuiti su quattro padiglioni, per un', la celebre manifestazione milanese che da oltre quasi 30 anni rappresenta l'appuntamentoper eccellenza per lo shopping natalizio. Anteprima d'Estate è ilideato da Ge.Fi che può contare appunto sulla collaudata esperienza invernale, che in questo caso vuole valorizzare le produzioni e le creazioni specifiche per la stagione calda, come, in questo caso presentate con attraverso la formula più "leggera" dello street food. Un vero enon solo dall'Italia ma anche dal mondo, che offre ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell'artigianato."Con Anteprima d'Estate vogliamo proporre una nuova prospettiva sull'artigianato, per presentare e valorizzare la qualità artigianale che annuncia le vacanze. In linea con la nostra missione di promuovere l'artigianato di eccellenza e il, questo nuovo appuntamento offre agli artigiani una vetrina unica e al pubblico la possibilità di scoprire prodotti creati con maestria, ispirati dalla bella stagione" ha dichiarato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa.Il format innovativo di Anteprima d'Estate si preannuncia come un viaggio alla scoperta dei prodotti artigianali da tutto il mondo. Ovviamente è, con artigiani provenienti dalle regioni con prodotti che spaziano in tutti i settori a rappresentare arte, sapori e colori dei propri territori. Nel made in Italy anche in questa edizione è fortissima la presenza della, che da diversi anni ha attivato una collaborazione di successo proprio a, per coinvolgere nella manifestazione le migliori aziende del territorio. Anche la Sicilia partecipa con una collettiva di imprese con le loro originali proposte dall'isola, ma sono tanti anche gli artigiani da Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.Tra gli artigiani internazionali più presenti per questa edizione ci sono gli, coordinata dalla CNAM (Chambre Nationale de l'Artisanat et des Métiers), patrocinata dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato d'Algeria, presente con circa 60 artigiani che in fiera presentano i prodotti più tipici della tradizione berbero-araba con influenze sahariane. La collettiva etiope è legata al progetto ‘Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano', organizzato da UNIDO in collaborazione con AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Fondazione Artigiano in Fiera (ETS), per promuovere l'imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all'estero. Sono micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da, e portano in fiera i loro manufatti più tipici come, ad esempio, abbigliamento in pelle e borse in bamboo. Laè presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. E poi ancora, delegazioni di artigiani con le loro tipicità provenienti dallacon FENA (Fédération Nationale de l'Artisanat), dall', dal, da, dallae dall'. L'Associazione Talaka, che riunisce i bielorussi residenti in Italia per valorizzare la cultura, la lingua e le tradizioni della Belarus, presenta realtà artigianali produttrici prevalentemente diLa formula estiva dell'Artigiano in Fiera, oggi al suo secondo giorno, si concluderà Lunedi 2 giugno, sempre con ingresso gratuito. Lasembraanche in questo inedito formato, come affermato sia dai rilievi dell'organizzazione che dalle sensazioni degli artigiani partecipanti. Il brand e la credibilità della manifestazione di Ge.Fi. sono comunque molto solide, ne è la prova il fatto che tra le 800 aziende partecipanti circa ilsono alla loroall'interno dell'evento.