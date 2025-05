BTP Italia, 62% degli ordini retail inferiore a 20.000 euro. Acquisti istituzionali al 65% domestici

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La, titolo indicizzato all'inflazione, hada piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo di collocamento, iniziato lo scorso 27 maggio 2025 e concluso oggi, 30 maggio, alle ore 12. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Il nuovo titolo ha scadenza a 7 anni - data godimento 4 giugno 2025 e data scadenza 4 maggio 2032 - e un, pagato in due cedole semestrali, mentre il regolamento dell'operazione avverrà lo stesso giorno del godimento del titolo. L'importo emesso, 8.790,678 milioni di euro, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraversoIn particolare, nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 27 al 29 maggio, sono stati conclusi 190.125 contratti per un controvalore pari a 6.533,255 milioni di euro. Il. In particolare, il 1° giorno si sono registrati 85.981 contratti per 3.144.401.000 euro, il 2° giorno si sono registrati 63.946 contratti per 2.144.754.000, il 3° giorno si sono registrati 40.198 contratti per 1.244.100.000 euro.Sempre con riferimento alla Prima Fase, dei 190.125 contratti conclusi sul MOT circa il, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si supera l'88% del totale. Sebbene le modalità di emissione non consentano di avere dati puntuali sulle caratteristiche degli investitori, dalle informazioni raccolte dai Dealer e Co-Dealer, il MEF afferma che si può desumere che nel corso della Prima Fase la partecipazione di investitori individuali è stata particolarmente rilevante rispetto a quella del private banking, con una quota di rispettivamente 65% e 35%.All'interno della quota sottoscritta da investitori individuali, si stima che il(sia recandosi fisicamente in filiale sia inoltrando l'ordine a distanza) o gli uffici postali, mentre la quota di partecipazione attraverso l'home banking è stata pari al 49%. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, la quasi totalità degli ordini ricevuti durante la Prima Fase risulta provenire da investitori domestici.La, dedicata agli investitori istituzionali, che si è svolta nell'arco di 2 ore nella giornata odierna, ha registrato 192 contratti per un controvalore complessivo domandato interamente accolto, pari aSempre con riferimento alla Seconda Fase di collocamento, dalle informazioni raccolte dai Dealer eCo-Dealer, si può desumere che il 59,7% dell'ammontare emesso nella Seconda Fase è stato collocato presso le, mentre il 10,7% presso. Lehanno acquistato il 12,3% dell'emissione, mentre glihanno sottoscritto il 9,8%. La quota residuale è stata collocata presso altre tipologie di investitori.Il collocamento del titolo nella Seconda Fase ha visto una, che ne hanno sottoscritto il 65,4%. Il restante 34,6 per cento dell'emissione è stato sottoscritto da investitori europei, in particolare residenti nel Regno Unito (11,8%), nei paesi scandinavi (12,3%), in Germania e Svizzera (%), in Spagna (3,7%) e presso altri paesi europei (1,7%).