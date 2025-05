TradeLab debutta con successo. Borsa: da oggi niente ordini senza limite di prezzo

TradeLab

(Teleborsa) -comunica che da oggi 30 maggio 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie(TRAI – Isin IT0005651507) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.TradeLab ha debuttato ieri in Borsa su Euronext Growth Milan.Fondata nel 1999, TradeLab è una società di business analytics e consulting, che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori, integrando competenze settoriali profonde con piattaforme digitali proprietarie.Nel primo giorno di negoziazione le azioni hanno chiuso a Euro 3,0 per azione (+50% rispetto al prezzo di offerta in IPO). Al termine della seduta, la capitalizzazione della Società è risultata quindi pari a Euro 14,1 milioni. Nel primo giorno di quotazione sono state scambiate in totale 10.000 azioni, per un controvalore pari a Euro 30.000., ha dichiarato: “Oggi: siamo pronti a dare un nuovo impulso ai nostri progetti di crescita, spinti dai macro-trend che stanno ridefinendo le nostre industry. La raccolta di 3,0 milioni di euro rappresenta un, scalare il nostro modello di business e accelerare gli investimenti in innovazione e tecnologia a supporto dei nostri clienti".