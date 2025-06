SOL, nuovo impianto di frazionamento aria di SOL INDIA per produzione ossigeno, azoto e argon

SOL

(Teleborsa) - Il Gruppoannuncia la finalizzazione e l’inaugurazione in data odierna del nuovo impianto di frazionamento aria presso lo stabilimento di Ranipet (nello stato federato del Tamil Nadu), di SOL India, società controllata da SOL.Iniziato a luglio 2023 e realizzato con tecnologie d’avanguardia e secondo i più elevati standard di qualità, l’ASU rappresenta un investimento significativo, pari ad oltre 19 milioni di Euro (oltre Rs. 170 crores).L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Console Generale d’Italia a Bangalore, Alfonso Tagliaferri; di Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL; di Giulio Lao Fumagalli Romario, project leader di SOL; di S.V. Venkatesan, Direttore di SOL INDIA; delle autorità locali, e dei partner storici della società.L’innovativo impianto è dedicato allaliquidi criogenici, ossigeno ed azoto ad altissima purezza (in particolare destinati all’industria dei semiconduttori e dell’energia rinnovabile), con oltre 90 applicazioni tecnologiche e destinati alla commercializzazione a clienti medicali, industriali, e scientifici ubicati in Tamil Nadu e in tutto il sud-est della penisola indiana., ha commentato: "L'inaugurazione del nuovo impianto a Ranipet rappresenta un momento di grande soddisfazione per il Gruppo SOL, a testimonianza della volontà di rafforzare la nostra presenza in India e contribuire attivamente allo sviluppo industriale e sostenibile del Paese.: da un lato, vogliamo supportare l’industria locale con soluzioni tecnologiche avanzate; dall’altro, intendiamo contribuire allo sviluppo sociale del territorio, generando occupazione qualificata e investendo in formazione. Desidero quindi ringraziare le autorità locali per il sostegno dimostrato, i nostri partner indiani per la fiducia reciproca e tutti i collaboratori che hanno reso possibile questo nuovo importante progetto”., ha commentato: “La continua espansione delle attività del Gruppo SOL in India è un chiaro esempio di come la strategia Make in India, promossa con determinazione dal Primo Ministro Modi, stia rafforzando le sinergie industriali tra i nostri due Paesi. Questo importante investimento da parte di un gruppo italiano di eccellenza, come SOL, conferma poi in particolare l’e la volontà di contribuire concretamente al suo sviluppo industriale e tecnologico. La recente apertura del Consolato Generale d’Italia a Bangalore, che rappresenta un punto di riferimento per le numerose aziende italiane impegnate in questo quadrante del Paese e che si doterà presto anche di un Addetto Scientifico, va in questa direzione. La collaborazione tra i nostri due Paesi si basa su valori comuni di innovazione, qualità e sostenibilità, e sono certo che questo impianto porterà benefici tangibili alle comunità locali e a tutti i settori produttivi coinvolti”.