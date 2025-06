CNH: rinnovato l’accordo economico del contratto per il biennio 2025-2026

(Teleborsa) -ha firmato oggi con lel’accordo per il rinnovo della parte economica delche riguarda iin Italia.L’accordo rappresenta unin continuita` con il, che aveva definito la parte normativa fino al 2026 e gli incrementi economici per il 2023 e 2024. Lecon l’obiettivo di garantire stabilita` e tutela del potere d’acquisto per i lavoratori.A conclusione degli incontri, iniziati in dicembre 2024, le Parti hanno convenuto un incremento delle retribuzioni base contrattuali del 6,5% nel biennio a cui si aggiunge(rispettivamente a giugno 2025 e aprile 2026). Sono stati inoltre aggiornati gli indicatori dele sono state definite linee guida per un gruppo di lavoro congiunto sulla valorizzazione delle professionalita`, in particolare degli addetti degli stabilimenti produttivi.L’accordo conferma la volonta` dipur in un contesto internazionale di forte incertezza economica, nel benessere delle proprie persone e nella qualita` delle relazioni industriali, come leva strategica per affrontare le sfide future del settore.