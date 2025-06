La Freccia di Giugno: viaggi, storie e volti dell’Italia da scoprire

(Teleborsa) - Il numero didistribuita dal Gruppo FS, accompagna i lettori in un viaggio tra storie di impegno personale, itinerari italiani da scoprire, cultura, arte e sostenibilità. Tra approfondimenti, interviste e reportage, ecco alcuni dei contenuti raccontati nel nuovo numero,che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.Protagonista di tv movie e produzioni di successo,è pronta a ricevere ilmanifestazione dedicata al mondo delle serie televisive di cui ilUna forma del narrare storie che l’attrice sostiene da sempre perché le fiction "consentono di arrivare al cuore delle persone e conoscere storie vere, regalando emozioni e divertimento".Narrare storie con leggerezza è il tema scelto per laideato dal Gruppo FS con il. I racconti premiati – di Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca – hanno saputo restituire profondità senza gravità a contenuti originali e interessanti.Nel mese in cui comincia l’estate,per una vacanza con gli amici a quattro zampe, tra spiagge con lettini ad hoc e sgambatoi, percorsi di dog trekking e hotel con menù dedicati. Ma anche un itinerario a zig-zag per il Salento, alternando mare e natura. E, ancora, il cammino Walk of Peace: 500 chilometri tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia per scoprire i luoghi più significativi della Grande guerra.Non mancanot: gli attori Giorgio Panariello e Vittoria Puccini, al cinema dal 3 luglio con il film Incanto, i conduttori Alessandro Greco e Carolina Rey, al timone di Unomattina estate, la stilista Chiara Boni e l’attrice Drusilla Foer che si ritrovano a Firenze, in occasione di Pitti Uomo, per una sfilata solidale. Ma anche la cantante Serena Brancale, divisa tra il tour internazionale e i concerti estivi in Italia, lo scrittore Sacha Naspini, in libreria con il racconto L’ingrato, e l’ex calciatore Marco Tardelli che racconta la nuova Coppa del mondo per club, dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti.Infine, gli. Dall’8 al 14 luglio torna l’Art Nouveau Week, per scoprire i capolavori in stile Liberty sparsi lungo il Paese. A Torino, una mostra a Palazzo Chiablese esplora il tema della bellezza nella storia dell’arte, dalla Venere di Botticelli all’estetica senza tempo di Mucha. Mentre a Genova sono esposte, fino al 24 giugno, le 144 immagini selezionate per il World Press Photo, il concorso che da 70 anni premia i migliori reportage del mondo.