Snam, 1 miliardo al 2030 per l'efficienza, l'affidabilità e la flessibilità del sistema energetico

(Teleborsa) - Con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza industriale e consentire l'integrazione dei sistemi energetici
in un ambiente operativo sempre più complesso e volatile, Snam
implementerà un'agenda strutturata di Digital & Energy Tech Innovation
, supportata da circa 1 miliardo di euro di investimenti entro il 2030
, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza operativa
, rafforzare l'affidabilità
e la flessibilità del sistema
e posizionare Snam come pioniere nell'integrazione di molteplici vettori energetici. Lo ha spiegato Agostino Scornajenchi
, Amministratore Delegato di Snam, in occasione della presentazione oggi a Milano del Piano Strategico 2026-2030.
Circa 0,8 miliardi di euro
saranno destinati alle iniziative digitali
, articolate su tre pilastri. Il primo riguarda le tecnologie digitali
, volte a rafforzare le capacità scientifiche attraverso avanzati modelli computazionali e di intelligenza artificiale
(AI) ad alta prestazione per simulazioni complesse, insieme alla diffusione su larga scala di agenti di AI generativa
per aumentare la produttività nelle funzioni corporate. Il secondo riguarda le applicazioni corporate, focalizzate sulla trasformazione delle principali piattaforme digitali
, inclusi sistemi avanzati di Enterprise Resource Planning (ERP), per consentire processi decisionali più integrati, tempestivi e basati sui dati. Il terzo riguarda le applicazioni industriali
, che continueranno ad agevolare soluzioni di automazione con AI integrata e digital twin
, incluso l’Asset Control Room
, per ottimizzare le attività operative, la manutenzione e la performance degli asset in un contesto di requisiti sempre più stringenti in termini di affidabilità, efficienza e sostenibilità.
Parallelamente, per la prima volta nella storia di Snam, circa 0,2 miliardi di euro
saranno investiti nell'Innovazione Energetica e Tecnologica
, puntando ad un numero limitato di ambiti ad alto impatto
— cattura e gestione del carbonio
, soluzioni di stoccaggio
e flessibilità, molecole decarbonizzate
e sintetiche — dove Snam può fare una differenza industriale tangibile nell'ecosistema. Questo sforzo combina R&S interna con innovazione esterna, sfruttando iniziative congiunte di R&S, brevetti, corporate venture building e investimenti strategici di venture capital. Sfruttando gli asset distintivi e la conoscenza operativa di Snam, l'innovazione rafforzerà le operazioni principali e permetterà nuove opportunità di crescita basate sulla tecnologia, supportando la più ampia catena del valore energetica multivettoriale generando flussi di ricavi aggiuntivi e monetizzabili.