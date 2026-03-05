Snam, 1 miliardo al 2030 per l'efficienza, l'affidabilità e la flessibilità del sistema energetico

Snam

(Teleborsa) - Con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza industriale e consentire l'in un ambiente operativo sempre più complesso e volatile,implementerà un'agenda strutturata di, supportata da circa, con l'obiettivo di aumentare l'e lae posizionare Snam come pioniere nell'integrazione di molteplici vettori energetici. Lo ha spiegato, Amministratore Delegato di Snam, in occasione della presentazione oggi a Milano del Piano Strategico 2026-2030.Circasaranno destinati alle, articolate su tre pilastri. Il primo riguarda le, volte a rafforzare le capacità scientifiche attraverso(AI) ad alta prestazione per simulazioni complesse, insieme alla diffusione su larga scala diper aumentare la produttività nelle funzioni corporate. Il secondo riguarda le applicazioni corporate, focalizzate sulla trasformazione delle principali, inclusi sistemi avanzati di Enterprise Resource Planning (ERP), per consentire processi decisionali più integrati, tempestivi e basati sui dati. Il terzo riguarda le, che continueranno ad agevolare soluzioni di, incluso l’, per ottimizzare le attività operative, la manutenzione e la performance degli asset in un contesto di requisiti sempre più stringenti in termini di affidabilità, efficienza e sostenibilità.Parallelamente, per la prima volta nella storia di Snam, circasaranno investiti nell', puntando ad un numero limitato die flessibilità,e sintetiche — dove Snam può fare una differenza industriale tangibile nell'ecosistema. Questo sforzo combina R&S interna con innovazione esterna, sfruttando iniziative congiunte di R&S, brevetti, corporate venture building e investimenti strategici di venture capital. Sfruttando gli asset distintivi e la conoscenza operativa di Snam, l'innovazione rafforzerà le operazioni principali e permetterà nuove opportunità di crescita basate sulla tecnologia, supportando la più ampia catena del valore energetica multivettoriale generando flussi di ricavi aggiuntivi e monetizzabili.