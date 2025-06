Aerospazio, settore strategico: urgente investire nella formazione

(Teleborsa) - L', nota come "", ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, qualificandosi come uno dei settori più dinamici e strategici del Paese, che detiene una posizione di leadership a livello globale, con un fatturato di circa 13,5 miliardi di euro e una forza lavoro diretta di oltre 50.000 addetti.Secondo gli ultimi dati diffusi dail nostro Paese è il sesto al mondo per rapporto fra investimenti nello spazio e Pil e il terzo in Europa. Ottantotto paesi nel mondo investono in programmi spaziali, 14 dei quali hanno capacità di lancio; l’Italia è tra i 9 dotati di un’agenzia spaziale, con un budget di oltre 1 miliardo di dollari all’anno.Inoltre,Nei primi otto mesi del 2024 il dato delle esportazioni italiane nel settore è stato di 4,3 miliardi. Ma, soprattutto, l’Italia è anche uno dei pochissimi paesi ad avere una filiera completa su tutto il ciclo: dall’accesso allo spazio alla manifattura, dai servizi per i consumatori ai poli universitari e di ricerca.I dati sono stati commentati nel corso del convegno "L'economia dell'Emilia-Romagna guarda in alto: la manifattura aerospaziale come opportunità di sviluppo", che si è svolto al Tecnopolo di Bologna il 6 giugno. L’evento, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato organizzato da, l’associazione di riferimento dei manager industriali, che ha scelto questo tema per celebrare gli 80 anni dalla fondazione in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti, oltre 3.100 nelle tre province.La Strategia di specializzazione intelligente della Regione Emilia-Romagna ha individuato la space economy tra gli ambiti tematici prioritari e le aree di specializzazione strategica ad alto potenziale di sviluppo. La. Vanno a completare il panorama degli stakeholders 11 società di consulenza, 9 centri di ricerca, 4 università, 2 laboratori e 2 istituti di formazione.Il settore nasce dall’integrazione tra filiere industriali già consolidate – come– e settori emergenti a elevato potenziale, quali i Big Data, l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i sistemi satellitari, i veicoli spaziali e la propulsione. A questi si affiancano ambiti completamente nuovi, come il volo spaziale commerciale.Il, intervenuto al convegno: "L’Emilia-Romagna ha scelto di guardare all’aerospazio perché ne ha visto l’importanza strategica. Passandola nuova corsa allo spazio ha portato un forte cambiamento di poteri geoeconomici e oggi la space economy, che lavora su tecnologie abilitanti trasversali, rappresenta una grande opportunità di sviluppo, con enormi prospettive di crescita per il futuro, anche sul versante occupazionale"."Dopo l’accordo con l’Aeronautica Militare, la missione a Houston alla NASA, l’accordo con Axiom e le visite alle agenzie spaziali in Giappone e Corea del Sud – ha proseguito Colla - abbiamo costituito ilOra è necessario rafforzare le alleanze con le altre Regioni e dare forza a un sistema che possa fare un salto di qualità, facendo rete per guardare agli investimenti dell’Europa. E poiché non si sviluppa un settore innovativo come l’aerospazio senza le teste, stiamo sostenendo l’avvio dei primi corsi per formare le professionalità necessarie ad accompagnare questo forte cambiamento tecnologico".Tema caro a Federmanager quello delle competenze, che ha avanzato durante il convegno alcune proposte. "Sul fronte delle competenze – ha dichiarato– stiamo ragionando con il contributo delle altre Territoriali Federmanager dell’Emilia Romagna e insieme alla Regione su alcune proposte, come il Fondo per la Trasformazione tecnologica e l’innovazione, la promozione di un Hub per il Passaggio generazionale e la crescita del Middle Management e un Programma Permanente di Innovazione e Outplacement per Manager"."Soprattutto negli ultimi anni – ha proseguito - è cresciuta velocemente l’attenzione da parte degli organi di Governo, sia nazionale, che regionale, verso il comparto aerospaziale. Questo i, in una Regione che, più di tante altre, è caratterizzata da un tessuto produttivo estremamente flessibile ed adattabile, forse per via dell’antica tradizione e delle elevate competenze nel campo della meccanica, meccatronica, automazione e robotica. Competenze tutte necessarie per l’aerospace, per giunta in ambiti snelli e facilmente riconvertibili."L’associazione dei manager industriali sta lavorando anche a livello nazionale. "Federmanager ha istituito una Commissione Space Economy e IA – ha spiegato nel suo messaggio il- proprio per accompagnare, in modo strutturato e competente, lo sviluppo di questi comparti strategici in cui l’Emilia-Romagna eccelle. Riteniamo che ai temi della space economy debba essere rivolta attenzione prioritaria, anche in relazione agli aspetti connessi ai contesti della difesa e sicurezza nazionale, in linea con gli indirizzi del governo. Siamo presenti oggi – e vogliamo esserlo sempre di più – nei tavoli di confronto dove si definiscono le scelte di politica industriale, perché il contributo dei manager è essenziale per trasformare l’innovazione in valore duraturo. Il nostro sistema produttivo èma ha bisogno di essere sostenuto e valorizzato attraverso una visione di filiera ampia, che tenga insieme ricerca, impresa e una governance manageriale all’altezza delle sfide all’orizzonte.Il professor– Aerospace dell’Università di Bologna, centro di ricerca industriale focalizzato sulle tematiche aeronautiche e spaziali, ha sottolineato come l’aerospace economy regionale stia decisamente decollando. "L’evento tenutosi oggi – ha dichiarato - dimostra l’attenzione che le istituzioni, a tutti i livelli, rivolgono a questo tema. La collaborazione fra università/enti di ricerca e le imprese è in questo momento il nodo cruciale, a mio avviso, perché perLe realtà presentate oggi, nelle quali l’Università di Bologna collabora a stretto contatto con le imprese del territorio, sono un esempio virtuoso che, grazie alla Fondazione Mercury fondata a Forlì ad inizio marzo 2025, intendiamo replicare ed espandere ad altri settori di punta del mercato spaziale."La presenza a livello territoriale di importanti infrastrutture di ricerca e innovazione può fornire un deciso contributo, come evidenziato da(high performance computing) project manager del consorzio interuniversitario Cineca: "Cineca mette a disposizione infrastrutture di supercalcolo e competenze tecniche per supportare ricerca applicata, simulazione e sviluppo tecnologico. Collaboriamo con imprese, enti pubblici e centri di ricerca in diversi settori strategici come l’aerospazio, in sinergia con le iniziative nazionali ed europee., dove innovazione e capacità computazionale si traducono in strumenti concreti per sostenere la competitività."