Il ruolo strategico delle assicurazioni per la crescita e la resilienza del Paese

(Teleborsa) - Nel corso dell’presso lailha illustrato il, sottolineandone specificità, punti di forza e criticità.Liverani ha chiarito che "come le banche e le altre società finanziarie: questo è un errore". Ha evidenziato l’importanza dell’assicurazione nel fornire "prestazioni di protezione, previdenza e risparmio, prevenzione e assistenza", con un volume di investimenti pari a oltre 1.000 miliardi di euro e un contributo significativo alla stabilità economica del Paese.In merito alla sottoassicurazione, ha affermato: "non è che gli Italiani non si preoccupino dei rischi, ma lo fanno", definendo questo atteggiamento un "fattore di svantaggio competitivo". Ha aggiunto che "gli italiani si autoassicurino mediante forme di risparmio di brevissimo periodo...".Ha quindi difeso la necessità di una, dichiarando che "il capitale finanziario... è il" e che "la remunerazione adeguata di detto capitale... diventa il presupposto essenziale per esercitare l’attività".Liverani ha evidenziato, in particolare l’IRM, definendolo "una vera e propria peculiarità del settore assicurativo italiano" che colpisce le riserve matematiche con un"."La... è una garanzia di affidabilità per l’intero sistema assicurativo" e "un potente strumento di stabilizzazione del nostro sistema socio-economico", aggiunge Liverani.Oltre all’aspetto finanziario, "": esso protegge dai rischi, incentiva lo sviluppo sostenibile e la cultura della prevenzione. Il settore si impegna a "incentivare comportamenti virtuosi, sostiene investimenti in sicurezza e contribuisce a rendere la società più resiliente e responsabile".L’e può rafforzare la "competitività del nostro sistema socio-economico" attraverso alleanze strategiche pubblico-private. In questo contesto, "l’assicurazione è uno scudo di protezione utile e lasciatemi dire a volte necessario".Per quanto riguarda le crescenti sfide delle calamità naturali sostiene che "", nonostante l’elevata esposizione. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo assicurativo per le imprese: "l’obbligatorietà favorirà lo svilupparsi della mutualità", mantenendo bassi i costi e redistribuendo i rischi. Per le abitazioni, "": è quindi necessaria una riflessione per proteggere il patrimonio immobiliare privato, come avviene in altri Paesi.Nel campo del, le assicurazioni possono "fornire soluzioni finanziarie, certamente, ma anche potenzialmente di servizi di assistenza che svolgano un ruolo sinergico alla mano pubblica"."Siamo entrati nell’era del sistema contributivo puro e il tasso di caduta del tenore di vita tra l’ultimo giorno di lavoro e il primo giorno di pensione è già di circa un terzo per i lavoratori dipendenti". Serve un intervento sistemico per rafforzare la previdenza integrativa, soprattutto tra i giovani, anche con incentivi fiscali.le assicurazioni possono "re-intercettare la spesa out-of-pocket dei cittadini e indirizzarla anche sulle strutture pubbliche di eccellenza in regime di libera professione intramoenia", alleggerendo la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale. L’adozione di un "testo organico" aiuterebbe a regolare il settore in modo omogeneo.: oggi in Italia "circa il 50% di queste persone non riceve alcun tipo di assistenza pubblica". Serve una riforma strutturale con strumenti assicurativi a vita intera, ispirandosi al modello del "Fondo Long Term Care per i dipendenti del settore assicurativo", ancora poco diffuso per mancanza di incentivi normativi e fiscali.Infine,"le compagnie possano svolgere verifiche antifrode non solo in fase di liquidazione dei sinistri, ma anche nella", e modificare il foro competente in sede penale. Per la: si propone "l’", inadatta al settore sanitario dove sono coinvolti più soggetti con polizze diverse.