New York e la rigenerazione urbana: “Botanic Pulse” svela la visione di Veronica De Angelis

(Teleborsa) - In una delle metropoli più dinamiche e globalizzate del pianeta, la qualità dell’aria resta una delle contraddizioni più urgenti e meno risolte. Secondo l’ultimo rapporto "State of the Air" pubblicato dall’American Lung Association, la città disi conferma tra le aree urbane statunitensi più esposte all’inquinamento da ozono e particolato fine: una realtà che interessa direttamente oe si traduce in un costo economico, sanitario e sociale estremamente rilevante.Con una media di, New York è oggi il simbolo di una sfida che intreccia. L’inquinamento atmosferico, infatti, non solo riduce l’aspettativa di vita, ma grava sulla spesa pubblica per la sanità, diminuisce la produttività lavorativa e acuisce le. Le comunità a basso reddito e le minoranze etniche, infatti, ne pagano il prezzo più alto, in termini di esposizione e di accesso ineguale a spazi verdi e aria pulita.In questo scenario, lanon può più essere solo una dichiarazione d’intenti o un esercizio normativo: diventa una. Interventi di rigenerazione urbana sostenibile, come quelli che coniugano arte pubblica e soluzioni ambientali innovative, non rappresentano solo gesti estetici, ma investimenti a lungo termine nel capitale ambientale e sociale della città. La partita, ormai, si gioca sul terreno della. E New York, paradossalmente, è al tempo stesso esempio dei rischi e laboratorio delle possibili soluzioni.In questo contesto, emerge la figura di, imprenditrice romana e fondatrice dellache grazie ad una visione che integra arte, tecnologia e impegno civico, ha dato vita a progetti di rigenerazione urbana che trasformano gli spazi pubblici in strumenti di sensibilizzazione ambientale. Yourban 2030, fondata nel 2018, ha realizzato interventi significativi come, il più grande eco-murales d’Europa, e, utilizzandoAirlite, capaci di, dimostrando come l'arte possa contribuire concretamente alla qualità dell’aria. La missione di De Angelis si estende oltre l’estetica e punta a creare un impatto sociale duraturo; attraverso Yourban 2030, promuove così una cultura della sostenibilità che coinvolge le comunità locali, educando e ispirando al cambiamento.Il 2 giugno 2025, nel cuore di, è stato inaugurato: quest’opera rappresenta il primo intervento statunitense del progetto internazionale ", che prevede ladell’Agenda 2030. “Botanic Pulse” non è solo un'opera d'arte, ma un dispositivo attivo di rigenerazione ambientale poiché utilizzando pitture fotocatalitiche, contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità dell'aria in una delle aree più densamente popolate di New York. L'opera include anche un, che permette ai visitatori di accedere a contenuti multimediali e contribuire a un fondo per la piantumazione di alberi nella parte ovest di Manhattan, in collaborazione con The Hort. La(Akawalk), arricchisce l’esperienza immersiva dell’opera.Ora che le città affrontano sfide ambientali senza precedenti, iniziative come quelle di Veronica De Angelis e Yourban 2030 dimostrano come. "La riqualificazione urbana passa dalla bellezza, perché è nei luoghi condivisi, dove giocano i bambini e si incontrano le persone, che si costruisce il senso di comunità. E quando la bellezza è anche sostenibile, il cambiamento è reale e duraturo", ha dichiarato l’imprenditrice che da anni lavora attivamente per aumentare l’attenzione alla salute pubblica e alla consapevolezza ambientale, e che con la sua non profit sta offrendo un modello replicabile di rigenerazione urbana sostenibile."Sono entusiasta di accogliere Botanic Pulse a Hell’s Kitchen—una potente fusione di arte e attivismo che riflette i valori della nostra comunità", ha dichiarato, Consigliere Comunale di New York del terzo distretto. "Questo non è solo un intervento artistico: è una dichiarazione su chi siamo e dove vogliamo andare".