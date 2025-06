Volvo Group e Daimler Truck lanciano JV Coretura per software per veicoli commerciali

Daimler Truck

(Teleborsa) - Volvo Group e, due dei leader del settore dei veicoli commerciali, hanno annunciato ilvolta a trasformare il settore dei veicoli commerciali attraverso una nuova piattaforma software-defined. Coretura consentirà a Volvo, Daimler e altri futuri clienti di fornire applicazioni digitali stand-alone e differenzianti per i loro prodotti.A seguito degli accordi vincolanti di joint venture firmati il ??28 ottobre 2024, Volvo Group e Daimler Truck hanno ottenuto tutte le autorizzazioni normative necessarie e hanno ora lanciato la nuova società. Coretura, con, ha iniziato l'attività all'inizio di giugno 2025."Con Coretura, stiamo definendo un chiaro obiettivo strategico sullo sviluppo di software per veicoli commerciali - ha detto Karin Radstrom, CEO di Daimler Truck - Questo è un passo importante e davvero entusiasmante, non solo per noi, ma per l'intero settore e per i nostri clienti. Insieme stiamo, rendendo i veicoli commerciali più intelligenti, più connessi e più efficienti che mai"."Coretura rappresenta un- ha detto Martin Lundstedt, CEO di Volvo Group - Sfruttando tecnologie all'avanguardia e innovazione collaborativa, stiamo gettando le basi per una nuova era di connettività ed efficienza nel settore. Questa iniziativa sottolinea il nostro impegno non solo a migliorare i nostri prodotti, ma anche ad aprire la strada a soluzioni di trasporto sostenibili e intelligenti".Coretura sarà guidata da un Executive Management team di quattro membri, composto da due rappresentanti di ciascuno degli azionisti., provenendo dal Gruppo Volvo, dove in precedenza ricopriva la responsabilità della Pianificazione Strategica dei Prodotti, della Gestione Progetti e dell'Innovazione.