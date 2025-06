Energia, Unem: a maggio consumi di benzina ai livelli massimi dal 2011

(Teleborsa) - Ale vendite alhanno fatto registrare una flessione dell’1% (-44.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2024, sia per un giorno lavorativo in meno che per il calo di alcuni prodotti per la mobilità, tra cui gasolio, gpl autotrazione e bunker, a fronte di un nuovo e consistente progresso per benzina e jet fuel. Lo comunicaIn particolare, laè cresciuta del 4,3% (+19.000 tonnellate) arrivando a toccare ie superando quelli pre-Covid del 25%. La conferma di una tendenza che ha portato la benzina a coprire circa il 30% deidi carburanti totali rispetto al 23% di dieci anni fa, grazie alla crescita delleche nello stesso periodo sono passate da una quota dello 0,2% ad oltre il 7% in termini di circolante e al 44% di nuove immatricolazioni.Segno positivo anche per ilche ha mostrato un progresso del 5% (+22.000 tonnellate) con volumi superiori del 7,7% rispetto al periodo pre-Covid.In calo il, diminuito del 2,3% (-45.000 tonnellate), con una variazione più accentuata per il canale extra-rete (-4,9%), dove si riforniscono principalmente i mezzi pesanti, e una sostanziale tenuta della rete considerato il giorno lavorativo in meno (-0,3%).Negativo anche l’andamento degli altri prodotti destinati al mercato, tra cui il(-7,1%) e il(-4,3%) che sta risentendo della concorrenza degli altri, accentuata dal mutare delle rotte commerciali dal Canale di Suez che favoriscono i rifornimenti lungo le coste africane. Dopo un bimestre positivo tornano a scendere i lubrificanti con un calo del 7%, trascinati ancora una volta dai consumi industriali (-13%), a fronte di una sostanziale tenuta dei lubrificanti impiegati nell’autotrazione (-0,6%). Flessione del 4,5% dei bitumi soprattutto per le condizioni meteo avverse che hanno frenato i lavori stradali.Se si guarda ai, che comprendono anche le attività industriali, la discesa a maggio diventa dello 0,4% (-19.000 tonnellate) grazie alla conclusione delle fermate per manutenzione programmate di alcune raffinerie e alla ripresa per quanto timida delle lavorazioni.Quanto ai, va rilevata a partire dal 15 maggio la modifica delle accise su benzina (-1,5 centesimi euro/litro) e gasolio (+1,5 centesimi euro/litro), puntualmente recepita da entrambi i prodotti, come emerge chiaramente dall’. In media a maggio i prezzi alla pompa sono stati pari a 1,697 euro/litro per la benzina e 1,590 per il gasolio, con oltre 4 centesimi in meno rispetto al mese di aprile. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio sono stati inoltre più bassi di 2 centesimi euro/litro rispetto alla media dell’area euro.Relativamente ai, le vendite al mercato sono state pari a circa, con un calo dell’1,7% (-350.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, i consumi totali di benzina sono ammontati a circa 3,5 milioni di tonnellate (+2,4%, +82.000 tonnellate), mentre il gasolio motori a circa 9,4 milioni (-2,8%, -272.000 tonnellate).Ilnel periodo fa segnare un aumento del 4,2%, ilun calo a due cifre (-11,7%), idell’1,8%, mentre i bitumi del 4,3%. Sostanziale stabilità per il gpl (+0,8%), ma con il canale autotrazione in calo del 2,8%.Quanto ai, la flessione nei cinque mesi è stata del 3% (-696.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2024, dovuta in parte ad un calendario sfavorevole con tre giorni lavorativi in meno ma soprattutto alla petrolchimica e ai consumi delle raffinerie che insieme hanno pesato per il 66% del calo complessivo.