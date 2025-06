Consap, Sanasi d’Arpe: "Fondo Casa facilita accesso al credito a tante categorie"

(Teleborsa) -, Ad di CONSAP, è intervenuto presso il "Pio Sodalizio dei Piceni" di Roma in occasione della 2ª edizione del Festival dell’Umano tutto intero, promosso dall’associazione "Ditelo sui tetti" con il patrocinio del Ministero della Cultura. Il Sanasi d’Arpe ha offerto una riflessione profonda sul ruolo centrale dellae sulla necessità di uni, da costruire all’interno di un “villaggio” che non sia soltanto comunità, ma anche luogo di responsabilità condivisa."Larappresenta un valore fondante per il nostro Paese, riconosciuto esplicitamente dalla nostra Costituzione all’art. 31. Ma questo valore non è soltanto giuridico: è etico, è culturale, è sociale. Papa Leone XIV ci ricorda che ‘dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli’ e sono convinto che oggi, più che mai, sia necessario mettere davvero la famiglia al centro delle politiche pubbliche. Tra le misure significative a favore delle famiglie ve n’è una che mi è particolarmente cara di cui ho la fortuna di potermi occupare in prima persona con il mio ruolo di Ad di Consap S.p.A.: il. Questo Fondo ha assunto una nuova centralità: non solo facilita l’accesso al credito per l’acquisto della casa – bene primario e fondamentale – ma oggi è anche una leva di sostegno alla natalità e alle famiglie numerose. Grazie alla Legge di Bilancio, è stata rafforzata la garanzia statale fino al 90% per famiglie con almeno 5 figli e ISEE fino a 50.000 euro, e, su proposta tecnica di Consap, prorogata fino al 2027 l’estensione non solo alle categorie prioritarie tradizionali (giovani coppie, under 36, famiglie monogenitoriali, conduttori di alloggi popolari), ma anche alle famiglie numerose. Inoltre, i fondi stanziati per il triennio 2025-2027 sono stati aumentati per un totale d. Dal gennaio 2024 a oggi, abbiamo erogato 971 mutui in favore di famiglie numerose e quasi 350.000 in favore degli under 36. Sono numeri che testimoniano con forza il ruolo sociale di Consap e il lavoro concreto che portiamo avanti ogni giorno al fianco delle Istituzioni, con l’obiettivo di rendere i diritti reali e accessibili per tutti", ha dichiarato l’Ad di Consap.