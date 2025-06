Tononi (Banco BPM): se UniCredit si sfila ci guarderemo intorno, prematuri commenti su MPS

Banco BPM

(Teleborsa) - "Credo che questa sia, mi è stato detto, almeno la settima volta che lui ha espresso questo concetto, in altri casi ha quantificato la percentuale che l'offerta vada in porto. Personalmente, anche perché comunque si tratta di un'offerta che noi reputiamo del tutto insoddisfacente dal punto di vista finanziario". Lo ha detto, presidente di, a margine del discorso al mercato del presidente della Consob, sulla possibilità, ventilata dal CEO diAndrea Orcel, di ritirarsi dall'offerta."Certo, sono consapevole che può generare, sia in quelli di Banco BPM che in quelli di Unicredit", ha aggiunto.Sulle filiali da cedere in caso di riuscita della fusione, "prendiamo atto della decisione della Commissione europea, come giusto che sia, certo abbiamo qualcheche vengono offerti alla clientela e anche sui livelli occupazionali".Sulla tutela del risparmio come strategia nazionale, "e a maggior ragione lo faremo in futuro perché siamo azionisti di controllo die di conseguenza quella è la strategia che abbiamo intrapreso a suo tempo e che stiamo proseguendo, e mi sembra che su questa strada ci sia grande apprezzamento da parte di tutti".A una domanda sul, ha detto: "Su questo non commento, perché è qualcosa che verrà deciso dalle autorità preposte. I tempi non li conosco e a maggior ragione non conosco i contenuti. Mi sembra che sia stato, da parte del Ministero dell'Economia, un tentativo di fare chiarezza, che però rimane nelle carte che di cui io non dispongo ma di cui ho visto qualche straccio sui giornali, e questo"."I francesi sono da tantissimo tempo un nostro azionista importante", ha detto a proposito di. "Abbiamo una collaborazione splendida livello industriale - ha aggiunto - Ma la governance della nostra banca è assolutamente dalle mani del consiglio e il consiglio è del tutto autonomo e indipendente. Non vi sono azionisti che pesano più degli altri su questo profilo".Oggi siamo sotto passivity rule, nel momento in cui la passivity rule dovesse scomparire perchè UniCredit dovesse decidere di fare un passo indietro,". A una domanda se MPS potrebbe essere un target, ha replicato: "Ci guarderemo intorno e valuteremo, anche Siena tra l'altro è molto impegnata in un'operazione in questo momento, quindi sarebbe prematuro fare commenti".Sull'inchiesta partita sul collocamento della quota del Tesoro di MPS gestita da Banca Akros, controllata da Banco BPM, ha detto: "C'è un'indagine in corso e non commento, posso soltanto riferirvi quello che sapete, cioè chedel suo comportamento e il pieno rispetto della normativa".