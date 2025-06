Elisa Bruno insignita del titolo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

(Teleborsa) - Siamo orgogliosi di annunciare cheè stata insignita del prestigioso titolo di "", in occasione delle celebrazioni dellaQuesto riconoscimento rappresentae premia la sua ventennale carriera di leadership, il suo impegno nele la sua dedizione nella promozione della cultura e dell’artigianalità italiana, valori fondanti e simbolo di eccellenza della Repubblica Italiana.L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è il più alto riconoscimento nazionale, assegnato a coloro che si sono distinti per contributi significativi in ambiti quali la letteratura, le arti, l’economia, il servizio pubblico e l’impegno umanitario. Dopo una carriera di rilievo presso importanti maison italiane e internazionali della moda, Elisa Bruno è oggi riconosciuta come