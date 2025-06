OPA BBVA su Sabadell, ok da governo spagnolo ma per 3 anni avranno entità giuridiche distinte

BBVA

(Teleborsa) - Ilhadia condizione che, per, le due banche mantengano. Ha inoltre concordato di confermare gli impegni stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza.Ogni entità deve, al fine di preservare i, diversi da quelli relativi alla tutela della concorrenza, che sono alla base della decisione del Consiglio dei Ministri. Tali criteri sono: garanzia di un adeguato mantenimento degli obiettivi della regolamentazione settoriale legati al sostegno della crescita e dell'attività imprenditoriale; tutela dei lavoratori; coesione territoriale; obiettivi di politica sociale relativi all'assistenza sociale delle fondazioni, alla tutela finanziaria dei consumatori e all'edilizia residenziale a prezzi accessibili; promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico.L'adelle proprie attività deve, quantomeno, nel mantenimento di un'autonomia gestionale e decisionale in relazione alle decisioni che incidono sulle politiche di: finanziamento e credito, in particolare per le PMI; risorse umane; rete di filiali e servizi bancari; assistenza sociale attraverso le rispettive fondazioni."L'esistenza di molteplici interessi pubblici interessati e la portata dell'operazione stessa rendono opportuno- si legge nella nota del governo spagnolo - Pertanto, si è optato per un approccio finale che richiede la tutela di ciascuno dei diversi interessi da garantire, individuati attraverso l'introduzione di un'unica condizione che favorisca una transizione ordinata, contribuendo a preservare questi beni immateriali e, quindi, l'interesse pubblico interessato".Per valutare l'efficacia della condizione concordata dal Consiglio dei Ministri, tra sei e due mesi prima della scadenza del periodo più breve previsto dalla condizione concordata (tre anni), BBVA e Banco Sabadell dovrannoalla Segreteria di Stato per l'Economia e il Supporto alle Imprese, che descriva dettagliatamente il modello di gestione autonoma implementato e il suo contributo al mantenimento dei suddetti criteri di interesse pubblico.Dopo tre anni, il Consiglio dei Ministri valuterà l'efficacia della condizione stabilita e